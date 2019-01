Stiri pe aceeasi tema

- Traditia spune ca Boboteaza este momentul cand cerurile se deschid, iar ingerul pazitor dezvaluie tinerilor care le este norocul si ursida in dragoste. Fetele care doresc sa isi viseze ursitul trebuie sa "fure" sau sa accepte de la preot un firicel de busuioc sfintit. Se spune ca daca il vor…

- Traditia populara spune ca de Anul Nou se innoiesc toate si de aceea oamenii trebuie ca in prima zi din an sa-si puna un gand bun, ca sa le mearga bine tot anul: „Atunci sa te pazesti sa nu te superi, sa nu te sfadesti, sa fii vesel si tot anul asa vei fi”. Un An Nou fericit! Traditia populara spune…

- Sfantul Vasile cel Mare este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie si pe 30 ianuarie alaturi de Sfintii Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. S-a nascut in anul 330, in Capadocia, intr-o familie numeroasa. A avut patru surori si patru frati. Cinci din cei noua au devenit sfinti in calendarul…

- AJUNUL ANULUI NOU. In noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plange. Tradiția spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Oamenii obișnuiesc ca la cumpana dintre ani sa lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi sa plece imediat…

- Revelion 2019. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele trebuie asezat intreg pe farfurii, in caz contrar, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Revelion 2019.

- Sarbatoarea Nasterii Domnului si Mos Craciun au adunat, pe meridianele Planetei, diverse obiceiuri si traditii, dar si denumiri diferite: spre exemplu, finlandezii il au pe ”Joulupukki”, care ar veni din tinutul ”Korvatunturi”, taram care are forma unei urechi, despre care se spune ca ar fi urechea…

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Sarbatori Exista multe traditii si obiceiuri legate de Nasterea Mântuitorului Iisus Hristos, una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, dar înainte de acestea sunt postul si rugaciunea. Vremea din postul Craciunului este, spun batrânii,…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut o declarație politica intitulata „La mulți ani, Romania mea!”, in care a evocat momentul unirii tuturor romanilor, considerand ca acesta este „cel mai mare important proiect al neamului romanesc”. Va prezentam in continuare conținutul integral…