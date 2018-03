Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Politiei Romane, sarbatorita la 25 martie, de Buna Vestire, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau a organizat, astazi, incepand cu ora 12.00, o sedinta festiva la care au participat oficialitatile locale si judetene, comandantii institutiilor din subordinea Ministerului Afacerilor…

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului

- HOROSCOP 18 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- In data de 9 martie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Patruzeci de Mucenici. In ziua de cinstire a martirilor care au murit marturisind credinta crestina, romanii practica unele obiceiuri care s-au pastrat de la o generatie la...

- Superstiții de 8 Martie, Ziua Femeii. De ziua Internaționala a Femeii este bine sa porți marțișorul, caci vei avea parte de noroc intregul an. Cel puțin așa spune tradiția, scrie libertatea.ro.Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii.

- Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii. Ziua Internaționala…

- Martisorul, care a fost inclus in lista reprezentativa a patrimoniului imaterial UNESCO la sfarsitul anului trecut si care potrivit unei legende ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarna la primavara si un vestitor al innoirii, reprezentat de un snur impletit dintr-un fir…

- Serviciul de Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei din Suceava organizeaza expozitia ''Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor'', ce va fi inaugurata pe 1 martie la Consulatul General al Romaniei in Ucraina de la Cernauti. Potrivit Biroului de presa al institutiei muzeale,…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…

- Lasatul secului de branza pentru Postul Pastelui 2018 mai poarta numele de Duminica iertarii, potrivit calendarului ortodox 2018 si este ultima zi dinaintea Postului Pastelui. In calendarul bisericesc, Lasatul Secului are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paste: Duminica Infricosatei…

- Incepand de luni, vreme de 40 de zile va trebui sa ne dedicam purificarii trupești și sufletești, rugaciunilor și smereniei. Din acest motiv, lasata secului este prilej de mare sarbatoare, de petrecere și mese imbelșugate. Postul Paștelui sau Postul Mare este unul lung și trist. Ce tradiții se respecta…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie pe cei adormiți intru Domnul, marcand astfel ceea ce in popor este cunoscut drept „Moșii de Iarna” sau „Mosii de piftii”. Pentru ca pomana sa fie primita, este bine sa respectam vechile traditii legate de Moșii de iarna. Ce dam de pomana de Moșii de…

- Cand mirele și mireasa iși dau mana inaintea altarului, acela din soți a carui mana este mai rece va muri inaintea celuilalt. Se zice ca cineva „area o mana grea”, cand lovitura sau palma data de unul ca acesta poate avea urmari grave pentru cel lovit. Unul ca acesta, se zice ca e stapanit de duh rau.…

- Papa Francisc, avertisment pentru intreaga omenire : Cred ca suntem la limita. Ma tem de asta Suveranul Pontif a spus luni ca lumea se afla la limita declansarii unui razboi nuclear, in opinia lui, un accident fiind suficient sa precipite lucrurile. Papa Francisc a facut aceasta declaratie înaintea…

- Astazi este praznuit Sfantul Ioan Botezatorul, considerat ocrotitorul copiilor nou-nascuti. Fiind cel care L-a botezat pe Hristos, Sfantul Prooroc Ioan are grija ca micutii sa fie protejati si sa nu moara nebotezati. Potrivit unei superstitii de Sfantul Ion, astazi trebuie sa faci tot posibilul pentru…

- Botezul Domnului sau Boboteaza, din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Proroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, praznuita pe 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Din suita celor 12 sarbatori crestine…

- Boboteaza, sarbatorita in ziua de 6 ianuarie, este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest prilej, Iisus s-a facut cunoscut oamenilor, la 30 de ani, varsta pe care evreii o considera a maturitatii. Se spune ca Iisus nu a fost botezat pentru iertarea pacatelor…

- Boboteaza 2018.Boboteaza se sarbatoreste pe 6 ianuarie si reprezinta una dintre cele mai importante zile pentru credinciosi. Acestia comemoreaza botezul lui Iisus in raul Iordan, vazuta ca o manifestare catre lume a Fiului lui Dumnezeu (Aratarea Domnului).

- Incepand cu 2 Ianuarie pana pe 5 Ianuarie este perioada umblatului cu crucea: preotul, insotit de cantor care poarta galetusa cu apa sfintita si busuioc, umbla pe la case cu Iordanul. Dupa plecarea preotului, copiii, cu lumanarea aprinsa inconjoara casa, gospodaria si grajdurile pentru a fi ocrotite…

- Prima zi din an a inceput cu Sarbatoarea Sfantului Vasile. De aceasta sarbatoare se leaga multe tradiții, iar daca vreți sa va mearga bine in acest an este recomandat sa respecți aceste reguli.

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Nu te iarta daca parchezi ilegal, dar se pare ca pentru ei legea nu se aplica la fel. Doar așa se poate explica de ce polițiștii locali parcheaza chiar pe trecerea de pietoni. S-a intamplat recent, in sectorul 4, in zona Pieței Sudului. Grabiți sau nu, nimic nu le explica polițiștilor locali de la Poliția…

- Medicul Mihai Lucan, urmarit penal pentru tentativa de omor. Procurorii DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism) au inceput sambata, 30 decembrie, urmarirea penala in rem pentru tentativa la infracțiunea de omor asupra medicului Mihai Lucan. Colegii sai…

- Disperați sa nu ii prinda iarna sub cerul liber, cațiva indivizi fara adapost și-au improvizat o locuința chiar in centrul Capitalei. Mai exact, la cațiva metri de bulevardul Unirii, in spatele Bibliotecii Naționale a Romaniei. Din lemne, cartoane și covoare vechi au reușit sa-și faca o locuința, ascunsa…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale romanilor, pentru a avea noroc si belsug in noul an…

- Traditii si superstitii de Anul Nou in Asia Anul Noul chinezesc este sarbatorit undeva intre 17 ianuarie si 19 februarie, cand este Luna Noua, „Yuan Tan”. Chinezii din intreaga lume participa la procesiuni pe strada, unde sunt aprinse mii de lanterne. Ei cred ca spiritele rele sunt peste tot in acea…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Sunt multe tradiții și superstiții de Anul Nou, iar mulți romani le respecta cu sfințenie. De exemplu, se știe ca e bine sa mananci pește, ca sa te strecori prin noul an ca peștele in apa, sa porți lenjerie roșie ca sa ai noroc, sa faci galagie la miezul nopții ca sa alungi spiritele rele. Mai sunt…

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii. Vezi…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- De Craciun se implinesc dorințele și asta o știm cu toții. Numai ca nu e suficient sa ne lasam pe mana destinului, ci trebuie sa-l mai și forțam. Daca ești o persoana care crede in superstiții, citește mai jos ce trebuie sa faci in Ajun de Craciun. Decoreaza-ti casa in verde pentru speranta si in rosu…

- "Cate bordeie, atatea obiceie", spune o vorba din batrani. Astfel, in functie de zona, romanii au traditii, obiceiuri si supertitii diferite de Craciun, insa peste tot este valabila regula nescrisa potrivit careia nu este bine sa faci curat in casa in Ajun de Craciun, dar nici sa te certi pentru ca…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar inainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi in care majoritatea romanilor inca fac ultimele pregatiri pentru marea sarbatoare. Iata, totusi, cateva traditii, obiceiuri si superstitii de Ajunul Craciunului. Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…