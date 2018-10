Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. In fiecare an, pe data de 15 octombrie, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de credinciosi. Asadar, Sfantul Luchian este sarbatorit pe 15 octombrie.

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt sarbatoriti Sfanta Cuvioasa Eufrosina, Sfantul Cuvios Pafnutie Egipteanul si Sfantul Cuvios Serghie de la Radonej. In data de 25 septembrie este bine sa fii calm si amabil cu toata lumea, sa fii bun si milostiv.

- In calendarul Crestin Ortodox sunt pomeniti pe data de 21 septembrie Sfintii Codrat si Iona. In aceasta zi este indicat sa fim cat mai intelepti, darnici si buni cu semenii nostri. Sfintii Codrat si Iona.

- Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, 14 septembrie fiind considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei, in Capitala fiind organizata cu aceasta ocazie o procesiune, ...

- Iata horoscopul zilei de SAMBATA 8 SEPTEMBRIE 2018, cu o zi inainte de Luna Noua in Fecioara, o Luna Noua speciala ca semnificatie si efect, tocmai buna la acest inceput de toamna. In afara de prilejul de sarbatoare, aceasta zi este importanta pentru toata crestinatatea prin semnificatia purtata pentru…

- Pe data de 30 august creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Ierarh Varlaam, trecut in randul sfinților pe 12 februarie 2007. In aceasta zi sfanta este recomandat sa rostești rugaciunea pentru izbavirea de depresie.

- Pe data de 28 august, credincioșii fac praznuirea Sfantului Cuvios Moise, un slujitor al unui politician. Alungat din cauza nedreptaților sale, Sfantul Moise s-a alaturat unei cete de talhari și a ajuns conducatorul acesteia.