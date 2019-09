Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa cinsteste, la 14 septembrie, Inaltarea Sfintei Cruci si aceasta sarbatoare aminteste de doua momente importante din istoria Sfintei Cruci, pe care a fost rastignit Mantuitorul Iisus Hristos, scrie intr un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.Primul moment a fost inaltarea solemna…

- Muzeul National al Țaranului Roman din București sarbatorește inceputul toamnei cu expoziții noi, targuri, concerte și filme, in perioada 12 - 22 septembrie, potrivit unui comunicat.Ca la fiecare inceput de toamna, in preajma sarbatorii Inalțarea Sfintei Cruci, cunoscuta in popor și ca Ziua…

- Localitatea bistriteana Ciresoaia organizeaza, duminica, o noua editie a festivalului dedicat fructelor care au dat numele satului si care asigura principala sursa de venit pentru cei aproximativ 1.300 de localnici, marea majoritate de etnie maghiara. Sarbatoarea dateaza din anul 1893…

- Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Acestia se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii, contribuind la raspandirea cuvantului evanghelic in multe parti ale lumii.Sfantul Apostol Petru s a nascut in Galileea in anul 10 i.Hr. si a primit la Botez…

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc, luni, Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscuta in popor si ca Dragaica sau Sanzienele, cand a fost instituita, in 2013, si Ziua Universala a Iei, marcata de comunitatile romanesti din toata lumea. Biserica Ortodoxa serbeaza de obicei ziua mortii sfintilor, numai…

- In a doua zi de Rusalii, creștinii ortodocși sarbatoresc Lunea Sfantului Duh. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh, in calendarele romanești aceasta zi fiind trecuta ca sarbatoarea Sfintei Treimi. In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica…