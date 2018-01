Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut chitarist a murit, dupa un stupid accident, pe scari! El s-a dezechilibrat si a cazut, iar incidentul i-a fost fatal. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani.A A A A A A

- Fostul internațional Gabi Popescu a fost audiat de DIICOT, intr-un dosar care nu are legatura cu fotbalul, ci cu o societate comerciala la care a fost acționar.Fost jucator la Dinamo și Valencia, Gabi Popescu, acum in varsta de 44 de ani, a fost interogat din nou de procurorii DIICOT timp…

- Ieri a fost o zi de sarbatoare in familia "Mireasa pentru fiul meu". Oana și Cosmin, cei doi foști concurenți, au celebrat ziua de naștere a fiului lor, Kevin, care tocmai a implinit un anișor.

- Ea este noua iubita a unui celebru fotbalist din Liga 1. Claudiu Herea, pentru ca despre el este vorba, nu o duce deloc prea bine in viața profesionala la echipa sa Sepsi Sf. Gheorghe, insa marcheaza in cea personala.

- Expresia ”de groaza” atunci cand ne referim la spitale pare sa nu mai fie doar o vorba in vant. Un spital din Capitala a devenit decorul unui film de groaza. La propriu. Cateva scene din Ghost Rider 2 s-au filmat in una din sectiile Spitalul CF 2 din Bucuresti, dezvaluie cativa medici sub protectia…

- Florin Cernat, mijlocașul lui FC Voluntari, va pleca din cantonamentul echipei sale pentru a fi alaturi de prietenul sau Daniel Florea la meciul de retragere. Galațiul va fi gazda unui turneu de old boys, unde se vor aduna nume grele din fotbalul romanesc, pe data de 27 ianuarie, iar cu aceasta ocazie…

- William de Amorim, 26 de ani, a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum viata i s-a innegrit la FCSB si cum a suferit familia lui dupa experienta de un an si jumatate la ros-albastri. "Eu va spun adevarul, in ultimele 6 luni am fost numai trist. ...

- Becali anunta ca il vrea inapoi pe Cristi Tanase, dar dupa ce a plecat mijlocasul a avut cifre inferioare fata de perioada in care a evoluat la Steaua si prestatiile lui erau submediocre. "Cred ca il voi lua pe Cristi Tanase. Am nevoie de dublura pentru Florinel Coman". Gigi Becali insista pentru reintoarcerea…

- Mykhail Labutin, fostul sef al Intreprinderii Ukspirt din Ucraina, era cautat de Interpol pentru ca ar fi delapidat compania ucraineana cu peste 6,5 milioane de dolari. Acesta a reusit sa scape de autoritatile statului vecin dupa ce a fost rapit dintr-un spital din Kiev de mai multi soldati. In prezent,…

- Familia președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, are motiv de sarbatoare. Feciorul cel mai mic al președintelui este astazi omagiat și implinește 3 ani, iar cu aceasta ocazie Igor Dodon a scris un mesaj de felicitare pe contul sau oficial de Facebook. "Al treilea fecior implinește azi 3 ani. Ii…

- Evoluțiile lui Constantin Budescu de la FCSB l-au entuziasmat pe Dumitru Dragomir. Fostul președinte de la LPF e convins ca mijlocașul ofensiv al FCSB-ului ar putea ajunge intr-un campionat puternic și nu exclude chiar varianta Kayserispor, langa Șumudica. "L-am urmarit cu atentie pe Budescu in acest…

- Mihai Bendeac a impartasit fanilor sai ce experienta a trait zilele trecute in parcarea unui mall. El a povestit intr-un mesaj facut public ca un fost sportiv care a jucat la echipa Dinamo a parcat fara sa-i pese pe unul dintre locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. Mai mult, paznicii centrului…

- Dupa ce a anuntat ca nu are de gand sa se impace cu Roxana Dobre, chiar daca femeia i-a daruit doua fiice, Florin Salam si-a facut planul de bataie pe o perioada scurta de timp. Celebru manelist se pregateste de zor pentru a celebra Craciunul asa cum se cuvine.

- Unul dintre cei mai rasfatati sportivi din tara noastra este de nerecunoscut. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuta a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunesti. In pragul Sarbatorilor, tanarul a cheltuit o avere doar ca sa o faca pe logodnica lui fericita.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Caștigatorul Balonului de Aur in 2007 si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 ani. A fost ultimul jucator care a avut aceasta onoare, inainte ca trofeul sa ramana o afere intre Cristiano Ronaldo și Lionel...

- In fiecare an, de Craciun, pacea parca se pogoraste pe Pamant si oamenii devin mai buni. Simtim nevoia sa facem fapte bune si sa ne inconjuram de persoane dragi, familie, prieteni, copii, iar dragostea si caldura caminului creeaza o atmosfera unica, de Sarbatoare.

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…

- Un celebru lanț de farmacii din Romania va ajunge in proprietatea unor cehi. Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro, potrivit unor informatii ale…

- Un tanar din China, cunoscut pe rețelele de socializare pentru fotografiile in ipostaze periculoase, a cazut de la etajul 62. El realiza un clip promoțional in momentul in care a alunat de pe un zgarie-nori.

- Lumea fotbalului este in stare de soc, dupa ce iubita unui fost jucator de la Manchester City s-a sinucis! Femeia a decis sa-si puna capat zilelor din cauza unor probleme de sanatate. Aceasta avea doar 23 de ani!

- Inaintea meciului direct cu FCSB, Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, a simtit nevoia sa-i ia apararea lui Catalin Golofca (28 de ani), jucatorul care i-a adus in conturi 400.000 de euro pentru vanzarea a 60 de procente din drepturile federative. Mijlocasul dreapta a avut…

- Ivan Chermayeff, un graphic designer care a creat cateva dintre cele mai recunoscute logouri, inclusiv pentru Showtime, HarperCollins, Pan Am, a murit sambata, la varsta de 85 de ani, in locuința lui din Manhattan. Familia barbatului a confirmat vestea morții.

- E placut sa ai o mica vacanța de Craciun, iar sarbatorit in familie il face inegalabil mai prețios. Ce poate fi mai frumos decat sa stai cu familia in jurul mesei de sarbatoare intr-o atmosfera calda si plina de afecțiune? Targul CRACIUNUL ACASA te va ajuta sa ai o sarbatoare de neuitat, pentru ca in…

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat, luni seara, ca ar fi bine ca alegerile pentru șefia FRF, care vor avea loc anul viitor, sa fie caștigate de un fost fotbalist cu o echipa puternica in spate. "Eu nu mai candidez, așa ca nu ma mai pot susține.…

- Un jucator cunoscut, din fosta echipa a lui Mircea Lucescu a avut parte de momente cumplite intr-o parcare. Acesta a fost batut cu bestialitate de doi barbati. Motivul pentru care s-a ajuns la violenta este greu de imaginat!

- Ryan Giggs a avut o relație secreta, timp de 8 ani, cu soția fratelui sau. Acum, a ieșit la rampa tatal fostului fotbalist. Parintele lui Ryan și-a spus parerea despre acest scandal, izbucnit public in 2011 . Și l-a acuzat fara menajamente pe fostul jucator de la Manchester United: ”A avut o relație…

- Kirsy Bertralli spune ca viata ei este “uluitoare” si daca luam in considerare pozele pe care le posteaza in social media – cu familia, prieteni, petreceri sau vacante - nu o poate contrazice nimeni. Jumatatea feminina a cuplului britanic a primit titlul Miss UK in 1988, dar nu s-a nascut in saracie.…

- Medicul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar din București, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, in care ii reproșeaza faptul ca Guvernul a „uitat” de promisiunile de creștere a salariilor cadrelor...

- FCSB a pierdut dupa o lunga perioada buna in Liga 1, 1-0 cu Poli Iasi, si risca sa piarda primul loc in clasament. Echipa lui Nicolae Dica a facut un meci slab, a intalnit un adversar foarte bine motivat si s-a recunoscut invinsa. La finalul jocului, explicatiile vicecampioanei au fost,…

- Verificarile vor fi facute de Ministerul Energiei si de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), a precizat Toma Petcu, la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE. „Companiile de energie nu au fost prea transparente. Trebuie sa ne asiguram ca…

- Nu degeaba sunt artisti! Dragos Bucur (40 de ani) si Dana Nalbaru (41 de ani) au o viata ca in filme si nu contenesc sa ne surprinda cu “scenariul” din familia lor. Cei doi au infiat de curand o fetita, iar miercuri seara ne-au prezentat-o, oficial, la premiera filmului “Hawaii”. Dana Nalbaru, Dragos…

- Cornel Nanu, unul dintre cei mai longevivi primari din Romania, implineste, astazi, 62 de ani. Edilul din Comarnic este in fruntea comunei de 28 de ani, inca din decembrie 1989. Social-democratul spune ca secretul longevitații este faptul de a nu-ți dori in mod special aceasta funcție.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sarbatoresc astazi Sfantul Mucenic Victor, iar fiica lor este foarte rasfațata de cei doi! Foarte fericiți și implinița, au postat pe rețelele de socializare o fotografie cu micuța Victoria.

- Dupa ce a tinut prima pagina a ziarelor din cauza scandalului in care a fost implicata, zilele trecute, Ada, presupusa amanta a jucatorului de la FCSB, se pare ca a facut o noua victima din randul fotbalistilor ce evolueaza in Liga I.

- Adrian Mocanu s-a casatorit cu doctorița Gina Tatu. A fost un dublu eveniment pentru ca familia Mocanu și-a botezat și fetița, pe Adela Giulia, iar oficiile de nasi au fost facute de familia lui Marius Gaga, fost sef al Administratiei Finantelor Publice Bucuresti si fost sef al Corpului de control…

- Una dintre vedetele gruparii Manchester United, belgianul Marouane Fellaini, a ajuns sa dea in judecata firma care il livra bocancii de fotbal. Potrivit presei din Abion, Fellaini se judeca la Inalta Curte din Londra cu gigantul sportiv New Balance, care trebuie sa achite despagubiri in valoare de 2,1…

- Dana Rogoz este una dintre cele mai indragite actrite din showbiz. Vedeta si-a deschis sufletul in fata fanilor si le a marturisit intr o postare ca este extrem de fericita fiindca tocmai a devenit matusica. Fratele si sotia acestui Monica au devenit in cursul acestei nopti fericituu parinti ai unui…

- Surpriza in lumea sportului din Romania. Florin Raducioiu a decis sa puna capat casniciei dupa ani intregi de relatie. Relatia cu Astrid, femeia cu care era casatorit de 20 de ani, s-a deteriorat, mai mult decat atat, s-a ajuns pana intr-acolo, incat, de ceva vreme, s-a si separat de…

- Microsoft a promis initial upgrade gratuit de la Windows 7, 8 si 8.1 la Windows 10 pentru primul an de dupa lansare, insa in continuare, cei care inca folosesc vechile versiuni pot sa treaca la noul sistem de operare fara sa plateasca pretul de aproximativ 100 de euro. Din pacate pentru cei care inca…

- Dejan Lovren, fotbalist legitimat la Liverpool, traieste clipe de cosmar in Anglia. Dupa ce a a avut parte de un start slab de sezon, fundasul croat a fost luat in vizor de un fan al ”cormoranilor” care l-a amenintat pe un site de socializare.

- Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, este protagonistul unui montaj foto in care apare in tinuta de ostatic, cu un pistol indreptat catre el, si este calificat ca fiind “un dusman al lui Allah”, pe un canal de propaganda al Statului Islamic, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Vezi si:…