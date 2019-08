Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, la doua zile dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. In fiecare an, pe data de 17 august, Biserica il sarbatoreste pe Sfantul Mucenic Miron.

- Pe 6 august, in ultima luna a anului bisericesc, crestinii ortodocsi praznuiesc ziua Schimbarii la Fata a Domnului Iisus Hristos sau a Probejeniei, cum i se mai spune in popor. Este slavita sarbatoare care aminteste mereu marturisirea data de Dumnezeu -Tatal ca Iisus Hristos este Fiul Sau cel iubit,…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi o cinstesc astazi pe Sfanta Maria Magdalena, cea care a fost ucenica si mironosita lui Iisus Hristos.Sfanta Scriptura ne mai spune ca Maria Magdalena a fost cea care a adus apostolilor vestea invierii Mantuitorului.

- CALENDAR ORTODOX 27 IULIE. Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orasul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La nastere a primit numele de Pantoleon, care inseamna "cel in toate puternic ca un leu", un nume pagan, caci tatal sau impartasea credinta in zei. Insa…

- Sarbatoare mare pentru crestini, marți, pe 9 iulie! Crestinii il sarbatoresc in fiecare an, in aceasta zi, Sfantul Sfintit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei, si Chiril, episcopul Gortinei.

- Crestinii din Romania sarbatoresc, in fiecare an pe 24 iunie, Sanzienele. In popor, se credea ca noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica in care toate minunile sunt posibile. Tot in aceasta noapte atat fortele binelui, cat si cele ale raului ating apogeul. Crestinii din Moldova se roaga…

Sanzienele se sarbatoresc, in traditia populara, in ziua Sfantului Ioan Botezatorul, pe 24 iunie, sarbatoare care se mai numeste in unele locuri si „Cap de vara", pentru ca ...

- Sarbatoare 2 iunie 2019 calendar ortodox. Sfantul Ioan cel Nou de la Suceva s-a nascut in Trapezunt (Asia Mica), in jurul anului 1300. Sfantul Ioan isi castiga existenta facand negot impreuna cu tatal sau. Vindeau icoane, smirna, matasuri de provenienta bizantina si cumparau grau, vite, miere sau diverse…