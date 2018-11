Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Morților Mexic. Dia de los Muertos(in traducere Ziua Mortilor) este una dintre cela mai importante sarbatori ale mexicanilor si poate chiar mai spectaculoasa decat Halloween. Ziua Morților se sarbatorește in fiecare an pe data de 2 noiembrie, cu flori portoalii, costume colorate si parade.

- Romanii care poarta numele sau derivate ale numelui Sfantului Dumitru isi serbeaza ziua onomastica maine, in data de 26 octombrie. Conform statisticilor, 340.000 de persoane din totalul romanilor isi sarbatoresc onomastica de Sfantul Dumitru. Asa ca, ne indoim ca nu cunoasteti macar o persoana ce va…

- Elena Basescu a ales sa o boteze pe Anastasia intr-o zi de mare insemnatate pentru crestinii ortodocsi – cea in care e cinstita Sfanta Cuvioasa Parascheva. La momentul la care a venit, insotita de iubitul ei, Catalin, si de micuta in varsta de trei luni la biserica aleasa pentru ceremonie, Elena Basescu…

- Data de 9 octombrie este marcata de o sarbatoare extrem de importnata la romani. Mai exact, este vorba de praznuirea Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu, precum și praznuirea Sfinților Cuvioși Andronic si Atanasia.

- Un mesaj cu mai multe greșeli gramaticale și de redactare a fost scris, vineri, pe pagina de Facebook a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, autorul acestuia notand, intre altele, „a sarbatorii” sau „in zii de sarbatoare”, scrie Mediafax.In…

- Sarbatoare mare, cu cruce neagra, pentru crestini maine. In fiecare an, pe data de 22 septembrie, un mare Sfant al crestinitatii este praznuit de crestini. Sfantul Teodosie de la Brazi este sarbatorit de crestini in fiecare an datorita dragostei sale pentru credinta.

- Mii de calaraseni sunt asteptati sa participe la manifestarile pregatite de Primarie pentru sarbatorirea a 423 de ani de atestare documentara a orasului, mai ales ca sunt programate spectacole cu cei mai in voga artisti ai Romaniei. Astfel, Loredana, Monica Anghel si Andreea Banica vor incinge atmosfera.

- Primaria comunei Cislau, in parteneriat cu Consiliul Judetean organizeaza cea de-a XIII-a ediție a sarbatorii folclorice ”Legendele Cislaului”, spectacol dedicat centenarului marii uniri. Evenimentul incepe astazi, la ora 12.00, la biserica din comuna, cu ceremoniile de cununie a cuplurilor din Cislau…