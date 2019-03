Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire, cunoscuta și sub numele de Blagoveștenie sau Ziua Cucului, se sarbatorește pe data de 25 martie a fiecarui an și este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro. Aceasta zi este legata de o serie de tradiții și obiceiuri specifice. În Apus, aceasta sarbatoare…

- Astazi, pe 25 martie, creștin-ortodocșii praznuiesc prima sarbatoare dedicata Maicii Domnului: Buna Vestire, cunoscuta și ca Blagovestenia. Pentru aceasta sarbatoare, exista numeroase tradiții și superstiții, una dintre ele avand legatura cu mancatul de pește.

- Un roman in varsta de 42 de ani a fost arestat de poliția din Palombara Sabina, din regiunea Lazio, dupa ce a fost surprins furand obiecte de valoare dintr-o biserica. Un barbat l-a surprins pe hoțul roman cand tocmai se pregatea sa plece din biserica "San Biagio Vescovo e Martire", din localitatea…