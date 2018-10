Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Eugenie se casatoreste astazi, la castelul Windsor. Tot acolo a avut loc si nunta printului Harry. In varsta de 28 de ani, mireasa este fiica printului Andrew, al treilea copil al Reginei Elisabeta a doua.

- Despre idila lui Charles cu Camilla, in timpul mariajului cu Diana, toți știu! Puțini sunt, insa, cei care cunosc poveștile despre fosta Prințesa de Wales și amanții ei. Unul dintre ei era Oliver Hoare, prieten de-al lui Charles, pentru care Diana a facut o adevarata obsesie la inceputul anilor `90.…

- Vesti socante pentru Casa Regala Britanica! Printul Charles sufera de o boala care il face incompatibil cu sarcinile specifice unui monarh. In varsta de 69 de ani, Charles are pierderi de memorie si are scapari de orientare in spatiu. Din banuielile sotiei lui Camilla (71 de ani) aer fi vorba de Alzheimer,…

- Regina Marii Britanii va organiza, la Palatul Buckingham, o receptie cu ocazia aniversarii a 70 de ani a Printului Charles. La evenimentul urmat de un dineu de gala, care va avea loc pe 14 noiembrie, este invitat sa participe si Presedintele Romaniei. Ramane de vazut daca Iohannis va onora aceasta…

- Ziua Independentei Republicii Moldova a fost marcata luni prin depuneri de flori de catre principalii lideri ai tarii si prin proteste antiguvernamentale, care au continuat practic de duminica. Presedintele Parlamentului, premierul si seful statului au depus flori in cursul diminetii la…

- Ucraina, confruntata de peste patru ani cu un conflict sangeros cu separatistii prorusi, a sarbatorit vineri implinirea a 27 de ani de la declararea independentei printr-o parada militara de o amploare fara precedent, relateaza AFP.

- Stim cu totii ce relatie tensionata aveau cele doua in anii ’80 si ’90 si cum sotia Printului Charles a blamat-o, in mod public, pe Camilla pentru esecul mariajului ei. Insa putina lume stie ca Diana si Camilla au fost, in prima instanta, prietene apropiate.

- Printul Harry (33 de ani) a vorbit cu sinceritate despre relatia pe care o are cu sotia tatalui sau, Camilla (71 de ani), punand astfel capat speculatiilor privind tensiunile existente in Familia Regala britanica din cauza aventurii pe care Printului Charles a avut-o cu actuala sa partenera inainte…