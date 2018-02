Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Președintele rus Vladimir Putin a comparat comunismul cu creștinismul, iar vizitele rușilor la mausoleul lui Vladimir Lenin cu pelerinajele creștinilor la sfintele moaște, potrivit unui interviu pentru filmul documentar „Valaam”, fragmentul caruia a fost prezentat pe postul tv „Rossia 1”. Potrivit lui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind acordarea lui Inal Ardzinba – asistentul consilierului prezidential Vladislav Surkov – a titlului de consilier de stat clasa 3. Ardzinba este suspectat in Ucraina de crime impotriva securitații naționale și participarea la o organizație terorista.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care prevede plasarea într-un registru național, online, a oficialilor rusi care au fost concediati pentru fapte de coruptie, astfel încât aceștia sa nu se mai poata întoarce

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Igor Dodon a plecat luni, 25 decembrie, intr-o noua vizita de lucru la Moscova. Potrivit sefului statului, vizita are loc la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin. Presedintele va participa doua zile la intalnirea neformala a liderilor statelor CSI.

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntand mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA in Europa, informeaza AFP si TASS."Aceasta strategie de aparare are, fara indoiala, un caracter ofensiv,…

- Vizita facuta saptamana aceasta de presedintele sarb, Aleksandar Vucici, la Moscova, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, aduce din nou in atentie faptul ca Serbia continua sa oscileze intre Rusia si Occident.

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat duminica, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari, potrivit Casei Albe, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca Vladimir Putin este unul dintre cei mai influenti lideri mondiali, la doar o zi dupa ce presedintele rus a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din Rusia ce vor avea loc în 2018, relateaza

- Un fost ofiter KGB aflat la conducerea tarii de 17 ani, Vladimir Putin, care si-a anuntat miercuri candidatura la un al patrulea mandat, in martie 2018, incarneaza cu autoritate ambitia unei mari Rusii care si-a regasit puterea, scrie AFP. ”Rusia va continua sa mearga inainte, iar din acest moment…

- Anunțul facut miercuri de președintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidențiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai mulți oameni politici, dar și cu iritare de catre opoziție, informeaza AFP. 'Aceasta…

- Președintele rus Vladimir Putin a anuntat public astazi ca va candida pentru un nou mandat in alegerile prezidentiale din Rusia, organizate in martie 2018. „Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse”, a spus Putin, in timpul unei vizite in orașul Nijni Novgorod. In…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- FIFA a stabilit cele patru urne din care se vor alege cele opt grupe ale Cupei Mondiale. Tragerea la sorti, care va avea loc la Palatul de Stat Kremlin, este in direct la TVR 1 si TVR HD vineri, 1 Decembrie, de la ora 17.00. Tragerea este facuta cu ajutorul a noua fosti jucatori, acestia reprezentand…

- Situatia demografica din Rusia, dupa o grava criza care a urmat caderii URSS, se degradeaza din nou, a avertizat marti presedintele Vladimir Putin, anuntand o serie de masuri de politica familiala, cu patru luni inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP."Astazi, in principal din motive…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine obligațiilor și angajamentelor Rusiei in domeniul drepturilor omului, iar extinderea acoperirii sale asupra mass-media straine (...) este o amenințare suplimentara pentru media libere și independente și accesul la informații", a declarat intr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut intreprinderilor rusesti, „indiferent de forma de proprietate”, sa fie pregatite sa sa inceapa productia de echipamente militare in orice moment, informeaza Interfax.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre crizele din Siria, Iran, Coreea de Nord si Ucraina, anunta Casa Alba, potrivit site-ului agentiei Associated Press.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- In timp ce Rusia si-a anuntat recent dorinta de a transforma primul „luptator” stealth intr-un avion de generatia a sasea, Su-57 este inca in curs de testare si nu a fost inca produs in masa. Totusi, Moscova propune modelul Su-57 ca un „luptator” mai capabil decat F-22 Raptor, in ciuda faptului…

- Președintele rus Vladimir Putin este decis sa impiedice raspandirea valorilor europene spre est, spre Ucraina, care, la fel ca Georgia, nu are nicio șansa de a deveni membru al NATO atat timp cat viziunea lui Putin despre lume predomina la Moscova, a declarat seful Serviciului german de informatii externe,…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sugerat ca Rusia și SUA ar trebui sa-și retraga trupele din Siria, dupa ce liderii lor - Vladimir Putin și Donald Trump - au declarat ca nu exista "o soluție militara" pentru conflictul pe termen lung al țarii.

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au fost observati dand mana, vineri, in cadrul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), dupa ce fusese creata confuzia ca cei doi lideri nu se vor intalni, relateaza cotidianul Telegraph.…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat, vineri, ca a convenit cu presedintele rus Vladimir Putin sa implementeze cu strictete sanctiunile ONU impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Cu privire la Coreea de Nord, am fost de acord sa implementam sanctiuni…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Rusia a marcat marti – fara stralucire – 100 de ani de la izbucnirea Revolutiei bolsevice din Octombrie, un seism politic major al secolului al XX-lea, in contextul in care Kremlinul se teme de o glorificare a schimbarii de regim prin forta, scrie AFP. Revolutia era sarbatorita cu mare pompa in perioada…