- Orice creștin are și momente de cumpana in viața și se refugiaza in rugaciune. Rugaciunea de marți este una care te scapa de necazuri, fiind una extrem de puternica. Marturie stau mai multe opinii de la cei care i-au resimțit efectele. „M-a ajutat enorm!”, „E cu adevarat extraordinara!”, sunt numai…

- A trecut mai bine de un an de cand Aurelian Preda s-a stins din viața, iar fiica lui se lupta sa treaca peste aceasta pierdere. Anamaria Rosa Preda a primit drept moștenire de la tatal ei ceva foarte important: credința in Dumnezeu.

- La 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, se celebreaza Intampinarea Domnului. In credința populara aceasta zi mai este cunoscuta sub denumirea de „Ziua Ursului”. In aceasta zi de sarbatoare, copiii erau unși cu grasime de urs. Potrivit tradiției, prin acest obicei se credea ca puterea acestui animal…

- CHIȘINAU, 01 ian — Sputnik. Pe 1 februarie, creștinii ortodocși îl sarbatoresc pe Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Egipt, unul dintre întemeietorii monahismului alaturi de Sfântul Antonie cel Mare. El nu trebuie confundat cu Sfântul Macarie…

- Orice creștin are și momente de cumpana in viața și iși dorește ca rugile sale sa fie ascultate. Totuși, puțini sunt cei care știu care este cea mai puternica rugaciune pentru a avea succes la orice pas!

- Sarbatoare mare pe 25 ianuarie. Crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Grigorie Teologul. Rugaciunea catre Sfantul Grigorie ajuta enorm la limpezirea gandurilor si la liniste, iar Sfantul praznuit pe 25 ianuarie ocroteste vaduvele.

- Sfantul Cuvios Eftimie cel Mare este pomenit in calendarul crestin ortodox la 20 ianuarie. S-a nascut in vremea imparatului Gratian (375-383), in Melitene (Armenia Mica), intr-o familie bogata si evlavioasa. A avut parte de o educatie crestina desavarsita.

- Era atee și nu era intr-o relație prea buna cu Dumnezeu, dar cu toate acestea rusoaica Claudia Vasilievna s-a intors din lumea cealalta, povesteștea ea, potrivit antena3.ro, dupa o intalnire cu divinitatea

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- De Boboteaza si de Sfantul Ioan, in functie de fiecare zona a tarii, se colinda, se fac farmece, se prezice viitorul in noul an, fetele pun busuioc sub perna ca sa isi viseze ursitul, iar barbatii se intrec inot pentru a scoate crucea aruncata de preot in apa.

- Botezul Domnului sau Boboteaza, din 6 ianuarie, alaturi de ziua Sfantului Proroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, praznuita pe 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Din suita celor 12 sarbatori crestine…

- La cei 45 de ani, Silvia Ionița nu-și mai dorește sa aiba silueta din liceu sau cel puțin nu mai are aceasta așteptare, insa are grija sa nu exagereze cu mancarea. Silvia Ionița scapa de kilogramele in plus prin rugaciuni la cel de Sus. Mai in gluma, mai in serios, Silvia Ionița ne-a declarat ca la…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Reprezentantii Facultatii de Istorie au postat un mesaj profund, impresionant, dupa tragedia din familia profesorului Maleon. „Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie priveste inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru si Anda-Elena Maleon! Nici un…

- Crestinii ortodocsi il serbeaza, astazi, in a treia zi de Craciun, pe Sfintul Mare Mucenic si Arhidiacon Stefan, primul diacon si martir al bisericii. Sfintul Stefan s-a aratat un aparator al credintei adevarate cu privire la persoana lui Hristos, marturisind ca El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a nascut,…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Crestinii praznuiesc luni Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, o sarbatoare care imbina traditiile religioase cu obiceiurile populare si cu superstitiile. Colindele, bradul si Mos Craciun dau un farmec aparte celebrarii.Dumnezeu l-a trimis pe fiul sau ca sa mantuiasca lumea. „Iisus Hristos…

- Duhovnicul Paisie Olaru spune ca rugaciunea ne vindeca sufletele și este cel mai mare dar de la Dumnezeu. Daca vrem sa rezolvam orice problema sufleteasca, sa scapam de necazurile inimii, este bine sa citim dimineața Acatistul Maicii Domnului, iar seara Paraclisul Fecioarei și Crezul, neaparat o…

- Rugaciunea este modalitatea oamenilor de a intra în comuniune cu Dumnezeu, legatura lor personala cu El, felul în care ei îl simt aproape, sunt sinceri si se curata de &"cele rele&".

- Rugaciunea la Sfanta Lucia este un ritual. Credincioșii catolici numesc acest ritual novena. Dupa cum sugereaza și numele, trebuie respectat vreme de noua zile consecutiv. Și incepe la data de 13 decembrie, cand este pomenita sfanta de toți credincioșii creștini. Rugaciunea la Sfanta Lucia nu ramane…

- Sfantul Spiridon este sarbatorit de catre crestini pe data de 12 Decembrie, fiind singurul care vine in ajutorul celor care il cheama prin rugaciuni. In aceasta zi de Sarbatoare, crestinii ortodocsi trebuie sa spuna o rugaciune pentru a fi feriti de boli.

- In fiecare an, la data de 12 decembrie, Biserica praznuiește pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, facatorul de minuni. Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit…

- Sfantul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei este praznuit in fiecare an pe 12 decembrie. Sfantul era un om simplu și smerit cu inima. In tinerețe acesta a fost pastor de oi. Mai apoi, se casatorește, iar odata cu trecerea in neființa a soției sale este hironit episcop in Trimitunda, in…

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Ziua de 9 decembrie aminteste de Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana. In calendarul ortodox, aceasta zi este marcata cu cruce neagra. Sfintii Ioachim si Ana au fost lipsiti de copii pana la vremea batranetii, cand Arhanghelul Gavriil s-a pogorat la fiecare din ei, binevestindu-le zamislirea…

- In calendarul sfinteniei crestine, la 7 decembrie este pomenita Sfanta Mucenita Filofteia, ale carei moaste se gasesc la Curtea de Arges, informeaza Antena3.Dupa anumite stiri privitoare la viata ei, aflam ca s-a nascut pe la inceputul veacului al XIII-lea in orasul Tarnovo, care pe atunci…

- Sfantul Nicolae este celebrat de creștinii ortodocși in data de 6 decembrie. Rugaciune catre Sfantul Nicolae O, preabunule parinte Nicolae, pastorul și invațatorul celor ce alearga cu credința catre a ta folosire și cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, sarguiește degrab a le ajuta. Izbavește turma…

- Astazi, 6 decembrie, îl sarbatorim pe Sfântul Nicolae. În aceasta zi sfânta nu ai voie sa te cerți cu nimeni, nu ai voie sa porți dușmanie și trebuie sa fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, asta pentru a-ți merge bine tot anul viitor. Pe lânga…

- Crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe 30 noiembrie pe Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei. El este cel care a propovaduit crestinismul in Dobrogea, Macedonia, Tracia si Tarigrad. Conform traditiei, sunt o multime de obiceiuri si reguli de care oamenii trebuie sa tina cont. In ziua de Sfantul Andrei…

- CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. La 28 noiembrie, creștinii ortodocși care sarbatoresc Craciunul pe data de 7 ianuarie intra în Postul Nașterii Domnului. Postul Craciunului dureaza 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peste, ulei si vin, pâna în Ajunul…

- Sfanta Cecilia face parte dintre sfinții mai puțin cunoscuți. In fiecare an, pe 22 noiembrie, credincioșii creștini o pomenesc, cu fastul cuvenit, pe Sfanta Mucenița Cecilia sau Santa Cecilia din Trastevere. Este un simbol de smerenie și de iubire fața de Dumnezeu, dar și patroana spirituala a muzicienilor.…

- Preotul Ionel Neagu, in varsta de 40 ani, si-a pus capat zilelor sambata , cadavrul acestuia fiind descoperit de vecini in curtea casei parohiale din satul Grindeni, comuna doljeana Ostroveni. Preotul si-a explicat gestul printr-un bilet de adio in care menționa ca a decis sa isi ia viața din cauza…

- Sarbatoarea intrarii in biserica a Maicii Domnului este praznuita in Biserica Ortodoxa la 21 noiembrie. Maica Domnului a fost adusa in templul din Ierusalim, la varsta de trei ani. Tradiția Bisericii arata motivul pentru care Nascatoarea de Dumnezeu a fost ...

- Unele animale de companie au maniere mai bune decat majoritatea oamenilor. Sa spui o rugaciune inainte de masa, este o buna tradiție pentru majoritatea familiilor. Unii oameni sunt atat de devotați lui Dumnezeu incat au reușit chiar sa-și antreneze prietenii cu patru picioare "sa se roage".

- Pastele este cea mai importanta sarbatoare religioasa din anul liturgic crestin. Crestinii cred ca Iisus a fost inviat dupa trei zile de la crucificarea sa. Multe denominatii crestine celebreaza invierea sa in Ziua de Pasti sau Duminica Pastelui (denumita si Ziua Invierii sau Duminica Invierii), la…

- Crestinii il sarbatoresc pe 16 Noiembrie pe Sfantul Apostol si Evanghelist Matei. De-a lungul vieții sale a invatat pe mideni despre Hristos, le-a construit biserici și a savarșit foarte multe minuni.

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea Sfantului slavitului si intru tot laudatului Apostol Filip, unul din ceata dintai, a celor doisprezece. Acest apostol era din Betsaida Galileii, impreuna-cetatean cu Andrei si cu Petru apostolii, si multa intelepciune avea acest dumnezeiesc apostol,…

- In fiecare an, pe 11 noiembrie este praznuit in calendarul bisericesc Sfantul Mare Mucenic Mina, cunoscut si ca protectorul celor pagubiti. De altfel, la ceas de sarbatoare, credinciosii merg la Biserica "Sfantul Mina" din Bucuresti, unde se afla racla cu moastele muncenicului. Acolo, ei spun rugaciuni…