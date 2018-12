Stiri pe aceeasi tema

- Postul Craciunului a inceput pe 14 noiembrie, iar pe langa regulile transmise din generatie in generatie, preotii recomanda o rugaciune speciala pentru aceasta perioada. Se pare ca nu da gres niciodata si poate aduce in viata persoanei care o rosteste, sanatate si prosperitate.

- Dezlegarea la pește in postul Craciunului se face potrivit calendarului și obiceiurilor bisericești, in anumite zile din post. Postul Craciunului a inceput pe 14 noiembrie și va dura pana in ajunul Nașterii Domnului, pe 24 noiembrie. In aceasta perioada creștinii au o serie de interdicții in alimentație…

- Anul acesta, Postul Craciunului incepe pe data de 14 noiembrie și se incheie in Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. Credincioșii au lasat sec pe 13 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care s-a consumat mancare „de dulce”: carne, branza, lapte, oua. De obicei, se lasa sec pe 14 noiembrie, iar postul…

- Lasatul Secului de Craciun ocaziona petreceri familiale, cu mancare și bautura din belșug. Sarbatoarea era prefațata de Ajun și postfațata de Spolocanie, sinonima cu Filipii de toamna. In Calendarul popular, ziua de 14 noiembrie avea doua semnificații deosebite. Prima se refera la Lasatul secului pentru…

- Ziua de 28 octombrie este extrem de importanta pentru romani. In calendar sunt praznuiți mai mulți sfinți, precum: Sfantul Ierarh Iachint, mitropolitul Tarii Romanesti, Sfinții Mucenici Terentie, sotia sa Neonila si cei 7 fii, precum și Sfantul Ierarh Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei.

- Sarbatoare importanta la inceput de saptamana. In fiecare an, in aceasta zi, un mare sfant al crestinatatii este praznuit. Sfantul Averchie, Episcopul Ierapolei, este sarbatorit in fiecare an, pe data de 22 octombrie.

- Este sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. In fiecare an, pe data de 15 octombrie, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de credinciosi. Asadar, Sfantul Luchian este sarbatorit pe 15 octombrie.

- In calendarul Crestin Ortodox sunt pomeniti pe data de 21 septembrie Sfintii Codrat si Iona. In aceasta zi este indicat sa fim cat mai intelepti, darnici si buni cu semenii nostri. Sfintii Codrat si Iona.