Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta la inceput de saptamana. In fiecare an, in aceasta zi, un mare sfant al crestinatatii este praznuit. Sfantul Averchie, Episcopul Ierapolei, este sarbatorit in fiecare an, pe data de 22 octombrie.

- Este sarbatoare mare, duminica. In fiecare an, pe data de 21 octombrie mai multi sfinti sunt praznuiti de crestini. Astfel, duminica, pe 21 octombrie, ii sarbatorim pe Sfintii Marturisitori Ardeleni.

- Toamna Oradeana, cea mai mare sarbatoare a orasului, va aduce la un loc cei mai buni chefi din Romania, care vor gati de la burgeri suculenti, preparate din rata, porc sau fructe de mare, pana la clatite delicioase, cannoli si waffles. Festivalul aduce chiar si un muzeu al bucatariei romanesti de odinioara.

- In calendarul Crestin Ortodox sunt pomeniti pe data de 21 septembrie Sfintii Codrat si Iona. In aceasta zi este indicat sa fim cat mai intelepti, darnici si buni cu semenii nostri. Sfintii Codrat si Iona.

- Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, 14 septembrie fiind considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei, in Capitala fiind organizata cu aceasta ocazie o procesiune, ...

- Pe data de 28 august, credincioșii fac praznuirea Sfantului Cuvios Moise, un slujitor al unui politician. Alungat din cauza nedreptaților sale, Sfantul Moise s-a alaturat unei cete de talhari și a ajuns conducatorul acesteia.

- Sarbatoare importanta pe 13 august, in calendarul ortodox. Sfantul Maxim Marturisitorul este sarbatorit in fiecare an in aceasta zi. Sfantul Maxim a decis in timpul vietii sale sa-i lase fratelui sau toate avutiile si sa se dedice vieti monahicesti. Pentru felul in care a propovaduit credinta, Sfantul…

- Marti, pe 31 iulie, este sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi. Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de obicei pe 1 august si are o durata de doua saptamani (1-15 august). Lasata secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului se face pe data de 31 iulie.