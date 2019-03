Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Președintele american Donald Trump, care a ținut o conferința de presa dupa discuțiile sale cu Kim Jong-un, a declarat ca liderul nord-coreean i-a promis ca nu va efectua teste nucleare. Donald Trump a subliniat ca, în timpul discuțiilor cu Kim Jong-un, nu…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea declara încheierea Razboiului Coreean (1950-1953), în cadrul summitului din Vietnam, au transmis reprezentanții biroului prezidențial din Coreea de Sud, citați de agențiile Yonhap și Reuters, potrivit Mediafax.…

- Președintele Donald Trump le-a declarat duminica la Casa Alba guvernatorilor ca a este mulțumit atât timp cât Coreea de Nord își înceteaza testarea armelor, anunța Reuters.Trump, care a vorbit în ajunul plecarii sale pentru al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se așteapta sa mai aiba întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-un și dupa summitul care va avea loc saptamâna viitoare la Hanoi, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters. Liderul de la Casa Alba a mai afirmat…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca premierul Japoniei, Shinzo Abe, l-a nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace in legatura cu inițierea dialogului cu Coreea de Nord, informeaza agenția The Associated Press preluata de mediafax. Totodata, Trump a afirmat ca se indoiește ca…

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Xinhua, seful diplomatiei de la Washington a adaugat ca trimite o echipa care "este chiar acum pe drum intr-acolo pentru (...) inca un pas substantial, nu doar catre denuclearizarea Peninsulei (Coreea - n. red.) ci si catre un viitor mai…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, ar putea face o vizita oficiala în luna martie sau aprilie în Japonia, pentru a se întâlni cu omologul sau japonez Taro Kono, relateaza agențiile de presa Sankei și Tass citate de Mediafax.Cei doi oficiali vor discuta despre…

- Ri Yong Ho, ministrul de Externe de la Phenian, a afirmat marți ca Siria și Coreea de Nord se confrunta cu același "inamic", fara insa sa precizeze in mod explicit la ce stat se refera, informeaza agenția de știri The Associated Press. Președintele sirian Bashar Assad, care l-a primit marți…