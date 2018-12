Stiri pe aceeasi tema

- Soprana britanica Sarah Brightman va concerta in Romania anul viitor, pe 21 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti, si pe 22 octombrie, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, show-urile fiind incluse in turneul sau mondial "Hymn".

- Operatorul low-cost Wizz Air a adus a șaptea aeronava Airbus A320 la baza din Cluj-Napoca și a lansat o noua ruta catre Lyon, Franța, a anunțat compania. Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest…

- Biletele pentru premiera romaneasca a musicalului Queen - "We Will Rock You", care va avea loc pe 10 aprilie 2019 la Sala Palatului din Bucuresti, au fost puse in vanzare de luni, la preturi promotionale, scrie news.ro.Musicalul se joaca de 15 ani in 17 tari cu aproape 20 de milioane de spectatori.…

- Marele violonist britanic, Nigel Kennedy se reintoarce in Romania pentru un eveniment cu greutate: BACH & GERSHWIN, doua epoci muzicale diferite, ce vor fi interpretate cu maiestrie si culoare de catre virtuozul artist. Teribilul concert va avea loc toamna aceasta, pe 8 octombrie 2018 la Sala Palatului…

- Înființata în anul 2002, AHK România are un birou în București în care lucreazî 21 de angajați. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastra dinamica și inovativa și va sprijini companiile din…

- Omul de afaceri a fost prezent in aceasta saptamana la Cluj-Napoca, unde a discutat cu primarul Emil Boc despre aceasta posibilitate. Tiriac vrea sa organizeze un turneu de tenis de categorie superioara la Cluj, iar Emil Boc a primit cu entuziasm propunerea omului de afaceri. Turneul ar urma sa aiba…