Sărăcie: DOAR un român din patru rămâne cu bani până la următorul salariu La nivel european, mai putin de o treime din cetateni mai raman cu bani pana la finalul lunii. Cel mai bine stau danezii si suedezii, dintre care aproape jumatate spun ca le raman bani. La polul opus se regaseste Grecia, unde sub 10% din cetateni raman cu bani pana la urmatorul salariul. Coada clasamentului este completata de Ungaria, cu sub 20% si Romania. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 16,8%, in 2018, in scadere cu 2,9 puncte procentuale fata de 2017. In ciuda acestui fapt, Romania se claseaza pe locul doi in topul UE din punct de vedere al lipsurilor materiale grave, potrivit Eurostat, preluat de Mediafax. In statele membre ale UE, Bulgaria…

- In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat.La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la…

- Romania figureaza pe locul patru intre statele membre UE in ceea ce priveste ponderea valorii adaugate in economia nationala a intreprinderilor aflate sub control strain, potrivit unei analize finalizate recent si publicate de Eurostat. Cu un nivel de 44%, ne situam imediat sub podiumul ocupat de Ungaria…

- Cifre alarmante de la Uniunea Europeana! Romania inregistreaza cele mai mari decalaje din toata Europa intre localitațile urbane și cele rurale, mai ales in ceea ce privește raportul intre bogati si saraci. Mai mult, suntem primii si cand vine vorba despre tinerii care nici nu lucreaza, nici nu studiaza,…

- „Sunt și ministere care au primit mai puțin, cum ar fi Ministerul Energiei, caruia i s-a injumatațit bugetul, deși gestioneaza un sector strategic. Pe mine ma contrariaza bugetul extrem de mic alocat Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, doar 28 milioane lei”, a spus Remus Borza la DCNews.…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in februarie la 1,5% in zona euro si la 1,6% in Uniunea Europeana, de la 1,4% si, respectiv, 1,5% in luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Letonia au raportat cele mai mari scumpiri din UE, potrivit Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…

- In 2018, cel mai ridicat procentaj al femeilor in parlamentele nationale se inregistra in Suedia (47%), Finlanda (42%), Belgia si Spania (ambele cu 40%), Austria (37%), Danemarca si Portugalia (ambele cu 36%) si Italia (35%), iar cel mai scazut in Ungaria (13%), Malta (15%), Cipru si Grecia (18%)…

- Pentru referinta internationala mai larga, ceva mai putin decat Coreea de Sud (104,4 tone, dar numai 1,1% din rezerve) sau Grecia (113,1 tone, dar 61,4% din rezerve). Ponderea aurului in rezervele internationale ale Romaniei este doar ceva mai mare de o zecime, aproximativ dublu fata de tari precum…