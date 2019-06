Sărăcia şi nevoile… "Eu? Imi apar saracia si nevoile si neamul..." Cine nu-si mai aminteste de acest vers din Scrisoarea III de Mihai Eminescu? Probabil ca elevii de-a XII-a care se pregatesc intens pentru Bac rezoneaza chiar acum la citirea lui… Sau sunt cuprinsi de spasme nervoase, tot una… Eu am incercat inca din liceu sa il inteleg si nu prea am reusit. A fost ca un fel de refuz al recunoasterii adevarului evident. Pentru ca nu prea avea sens pentru mine (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

