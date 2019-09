Gica - barbatul omorat in Suedia, Florica - femeia batuta in autogara din Zalau și cei doi elevi din Vrancea care au primit 3 ca sa ramana repetenți sunt momentele spectacolului “Frontal”, o adaptare foarte libera dupa “Povestea unui om leneș”. Cand a decis sa ii plateasca și pe actorii tineri care participa la Festivalul de Teatru Piatra Neamț și nu doar pe cei consacrați, așa cum facusera directorii dinaintea ei, Gianina Carbunariu a fost criticata. Masura ei de a-i trata in mod egal pe artiști transforma festivalul in unul “al asistenței sociale”, scria un jurnalist din Neamț in 2017. Asta…