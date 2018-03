Stiri pe aceeasi tema

- Actrița sud-africana Charlize Theron a marturisit ca pana la 30 de ani ajunsese sa fumeze marijuana imediat cum se trezea din somn. Vedeta de 42 de ani a fost invitata in emisiunea „Jimmy Kimmel Live” ca sa povesteasca despre noul rol in care o intruchipeaza pe directoarea unei companii care produce…

- Imaginea cu Ozana Barabancea in sala de sport a facut senzație in mediul virtual. Fanii vedetei au fost șocați cand au vazut cate de mult a slabit jurata de la Antena 1. Ozana Barabancea a slabit peste 40 de kilograme, iar trasformarea este cu adevarat spectaculoasa. Vedeta s-a apucat serios de sport,…

- Cameron Diaz a anunțat ca renunța definitiv la actorie. Vedeta de 45 de ani dorește sa se bucure de viața și sa petreaca mai mult timp cu soțul ei. Cameron Diaz nu a facut un anunt oficial despre aceasta decizie, insa actrita Selma Blair, prietena buna a cuplului, a declarat ca a decis sa se... Read…

- Vești triste pentru fanii serialul Grey’s Anatomy. Doua dintre cele mai populare și longevive personaje vor parasi serialul. Este vorba despre Dr. Arizona Robbins, interpretata de Jessica Capshaw, și Dr. April Kepner, interpretata de Sarah Drew. Decizia a fost luata de catre producatorii serialului…

- Daca ați decis ca e momentul sa deveniți parinți, cel mai bine este sa iei in calcul anumite analize recomandate de medici inainte de a ramane insarcinata. Sarcina programata este calea cea mai sigura prin care vei aduce pe lume un copil sanatos. Iar analizele sunt un fel de declarație de dragoste pentru…

- Cine este iubitul lui Nicole Cherry. Artista a postat o imagine cu acesta, pe contul de socializare, dupa ce zilele trecute a recunoscut pentru prima oara ca in viața ei exista cineva. Vedeta sustine ca a fost ceruta in casatorie pe Instagram. Nicole Cherry nu iși mai ține iubitul departe de ochii…

- Sora Deliei a vorbit despre problemele de sanatate ale fetiței sale, Jessie. Ioana Matache a dezvaluit ca micuța ei are un hemangiom care dispare in ceva timp . Fanii au incurajat-o imediat și i-au dat sfaturi. „Are un hemangiom care dispare in ceva timp de la sine intr-un an doi. Urmeaza sa merg cu…

- Andreea Balan, mesaj categoric pentru cei care o cunosc. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare. Fanii acesteia au susținut-o și au felicitat-o…

- Katherine Heigl a documentat transformarea prin care a trecut corpul sau dupa nastere postand poze cu ea imbracata in costum de baie pe Instagram. In 2016, vedeta Grey’s Anatomy a nascut un baiat – Joshua Bishop Kelley Jr. In varsta de 39 de ani, Heigl a vrut sa aiba cate o dovada despre felul in...…

- Ajunsa la 59 de ani, Madonna nu pare sa fie pregatita sa accepte efectele imbatranirii. Vedeta inca se poarta ca in anii `90, pozeaza topless si apeleaza la operatii estetice pentru a-si mari buzele si pentru a-si intinde pielea de pe fata. Fanii nu sunt incantati!

- Cantareata australiana Kylie Minogue va reveni in editia britanica a emisiunii-concurs "The Voice" in calitate de mentor invitat si va face parte din echipa lui Tom Jones, informeaza Press Association. Vedeta pop - care a facut parte din juriul acestei emisiuni in 2014, cand show-ul era…

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- Vești deloc bune pentru fanii cantareței Lady Gaga! Mai exact, vedeta „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de…

- Actorul american Eric Roberts (61 de ani) a detaliat motivele pentru care vreme de mai multi ani actrita Julia Roberts (50 de ani) a rupt legatura cu el, desi erau foarte apropiati, si a declarat ca, in ciuda talentului, sora sa mai mica nu ar fi avut succes daca nu ar fi existat el.

- Gabriela Cristea traverseaza o perioada mai sensibila si, drept urmare, nu mai este la fel de toleranta cu fanii care o critica. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a facut-o sa-si iasa din pepeni.

- De-a dreptul superb a fost cadoul pe care Corina Bud l-a primit de ziua ei. A venit de la Robin, fiul ei care a reusit sa-si rasfete mama si, in acelasi rimp, sa o surprinda placut. S-a intamplat chiar la primele ore ale diminetii.A

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- Situtia amoroasa a Angelinei Jolie a strarnit curiozitatea presei si a fanilor care si-au dorit sa stie pe cine iubeste actrita, dupa divortul neasteptat de Brad Pitt, din septembrie 2016.

- Catinca Roman a apelat la ajutorul unui terapeut. Vedeta a vorbit in direct la tv despre o perioada grea prin care a trecut și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste probleme. Sora Oanei Roman a dezvaluit lucruri mai puțin știute de cei acre o cunosc. Aceasta a ajuns intr-un punct in care nu mai era…

- Veste trista pentru fanii Deliei Matache. Cea mai in voga artista a momentului a luat o decizie extrem de importanta ce va avea un impact major in viața sa personala.Vedeta se gandește sa ia o pauza de la cariera sa de succes, și asta se datoreaza unei dorințe mari pe care artista o are de…

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Anca Țurcașiu, nemachiata și necoafata la 47 de ani. Actrița a surprins pe toata lumea cu cea mai recenta apariție pe contul de socializare. Aceasta a postat o fotografie in care apare mai naturala ca niciodata. Anca Turcasiu are un ten luminos si fara pic de rid, aratand ca la 30 de ani. Artista sustine…