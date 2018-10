Stiri pe aceeasi tema

- Procesul sotiei premierului israelian Benjamin Netanyahu a inceput duminica in fata unui tribunal israelian, unde Sara Netanyahu este acuzata ca a fraudat aproape 100.000 de dolari din fonduri publice, comandand meniuri pregatite la restaurant, desi resedinta oficiala dispunea de un bucatar, relateaza…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a cerut vineri interventia serviciilor secrete pentru a opri scurgerile de informatii guvernamentale dupa difuzarea unor date confidentiale privind riscurile izbucnirii de violente in Cisiordania ocupata, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Incidentul care s-a petrecut in noaptea de luni spre marți cand un avion militar rusesc a fost accidental doborat de catre antiaeriana siriana in cursul unui raid israelian a generat tensiuni puternice in urma carora premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis ca va acționa impotriva prezentei iraniene…

- Israelul actioneaza constant pentru a-si impiedica dusmanii sa se doteze cu arme sofisticate, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa un atac asupra aeroportului din Damasc atribuit statului israelian de surse ale regimului sirian, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Israelul…

- Un consilier de top al premierului israelian Benjamin Netanyahu a demisionat joi dupa ce 12 femei l-au acuzat de comportament necorespunzator, au relatat media locale, potrivit dpa, scrie Agerpres. David Keyes, purtatorul de cuvant al lui Netanyahu responsabil de mass-media straine, a precizat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost, din nou, audiat vineri la Ierusalim de catre politie intr-una din anchetele ce il vizeaza pentru presupusa coruptie, dosare care ii ameninta guvernarea, potrivit media israeliene citate de AFP, scrie Agerpres. Anchetatorii au sosit dimineata la…

- Sucursale regionale ale Ministerului Sanatații din Rusia și mai multe maternitați au impus un moratoriu temporar pe serviciile de avort, in cadrul campaniei ,,Da-mi viața!”, un proiect condus in ultimii ani de Fundația pentru Inițiative Sociale și Culturale, a carui președinte este Svetlana Medvedeva,…