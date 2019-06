Sara Green, afacerea cu mancare vegana si raw din Bucuresti, inceputa pentru familie

Stiri pe aceeasi tema

- "Domnule Rareș Bogdan, Vrem sa continuam impreuna! Vrem sa continuam impreuna munca inceputa acum cateva luni, o munca dificila, solicitanta, dar extrem de valoroasa prin rezultatul ei și prin impactul asupra societații romanești.

- „€Joaca-te cu focul!” și „America, venim!”, filmele acestui weekend la Cinematograful „București” Sambata, 22 iunie 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Joaca-te cu focul!” (titlul original: „Joueurs”, care a avut premiera la Cannes in 2018. Regia e semnata…

- Biscuit este afacerea de cartier a doua surori din Bucuresti, care si-au propus sa readuca in vitrina cofetariei si pe farfuriile clientilor retete contemporane de prajituri, din cartile celor mai renumiti patiseri din lume, dar si gusturi vechi, din...

- Dependenta de internet este definita prin preocupari excesive pentru mediul online, dorinta imperioasa si comportamente de utilizare a internetului, toate acestea conducand la disfunctii in plan social, profesional, scolar sau familial, ori la disconfort semnificativ pentru persoana in cauza, afirma…

- Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa aproape 18 luni in Madagascar, unde plecase din cauza problemelor penale pe care le avea in Romania. In avionul cu care a venit in București, Radu Mazare a fost insoțit de fiul sau, Raducu Mazare.

- Desi ne-a obisnuit cu deplasarile in tot colegiul sau, ori de cate ori se intoarce de la Bucuresti, traseele pe care le strabate la sfarsit de saptamana deputatul de Gorj Severus Militaru ar speria pe cei mai multi dintre politicienii zonei, obisnuit...

- Dana Rogoz e pasionata de calatorii și are norocul ca și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, este pe aceeași lungime de unda. Cei doi și-au obișnuit și fiul, de mic, cu un stil de viața seminomad, așa ca intreaga familie va face sarbatorile pascale in deplasare. Dana Rogoz repeta cumva schema de anul…

- Directia de Asistenta Sociala (DAS) Oradea atentioneaza ca persoanele decedate din familie, care nu sunt inmormantate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda de 2.500 de lei, in conditiile in care in ultima perioada au fost trei cazuri in care apartinatorii si-au abandonat defunctii.…