- Fostul international Ionut Lupescu, unul dintre candidatii la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, a transmis un mesaj emotionant de incurajare, marti, dupa ce echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European. "Capul sus, baieti! Stiu cat e de greu,…

- Echipa masculina de tenis de masa a Romaniei a pierdut primul meci al campaniei de calificare la Campionatul European pe Echipe Seniori, din 2019, scor 2-3, pe teren propriu, cu Slovenia. Ovidiu Ionescu si Adrian Crisan au dus Romania in avantaj, castigand primele doua partide, cu un singur…

- Cu mai putin de o luna inaintea alegerilor pentru FRF, lupta pentru cel mai important scaun de la "Casa Fotbalului" se duce prin atacuri, dezvaluiri si raspunsuri taioase, iar Dumitru Dragomir (71 de ani) are o varianta proprie pentru scrutinul de pe 18 aprilie. La fel ca in 2014,…

- Thanasi Kokkinakis este iar in atentia lumii intregi. Dupa ce l-a invins pe Roger Federer in turul doi al Masters-ului de la Miami, australianul a avut parte de un meci cu scantei in fata lui Fernando Verdasco, in turul trei. Deranjat din tribuna intre primul si al doilea serviciu, 'Nando' a cerut…

- Dubla americana nu le-a zambit lui Horia Tecau si Jean Julien Rojer. Campionii de la US Open au parasit competitia prematur, de doua ori consecutiv, invinsi in optimi. Dupa ce la Indian Wells Tecau si Rojer nu au putut trece de spaniolii Marc si Feliciano Lopez, la Miami au fost invinsi…

- Baschetbalistii sibieni incep seria partidelor din faza a doua a campionatului, faza ce presupune meciuri tur-retur intre ocupantele primelor 6 pozitii din campionat. Urmeaza 10 meciuri cu cele mai bine clasate echipe din Liga Nationala, la finalul carora va incepe Play-Off-ul. Pana pe 3…

- Un tribunal din Kiev a hotarat ca deputata ucraineana Nadia Savcenko, fost pilot militar ce a fost ținuta prizoniera in Rusia mai bine de doi ani, sa fie retinuta pentru inca 59 de zile fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, la o zi dupa ce i-a fost retrasa imunitatea parlamentara si a fost arestata,…

- Ea a fost retinuta in Parlament dupa ce politicienii au analizat dovezile impotriva sa si au votat pentru ridicarea imunitatii sale. Savcenko nu a negat acuzatiile. Procurorul-sef Yuriy Lutsenko le-a spus parlamentarilor joi ca Savchenko planuia „un act terorist la scara larga" in Kiev. El a acuzat-o…

- Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei a retinut-o pe deputata Nadiya Savchenko, dupa ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea, pentru ca ar fi pregatit o lovitura de stat, relateaza Reuters. Fost pilot de elicopter militar, aceasta a devenit erou national dupa ce in 2014 a fost capturata de separatistii…

- Lovitura dura pentru Directia Nationala Anticoruptie, chiar din partea judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratii au publicat motivarea devastatoare a deciziei de achitare data la 1 noiembrie 2017, in dosarul ginerelui lui Traian Basescu. Radu Pricop fusese trimis in judecata de procurorii…

- Rusia intentioneaza sa isi majoreze semnificativ exporturile de combustibili si sa controleze o cota mai mare din piata europeana, dupa ce a investit 55 de miliarde de dolari in rafinariile sale, potrivit planurilor companiilor si analistilor intervievati de

- 26-23 cu Lada Togliatti/victorie obținuta pe terenul liderului campionatului din Rusia, principala favorita la cucerirea trofeului European Handball Federation, dupa ce la Craiova se pierduse cu 23-25/, calificare cu scorul general 49-48… Iulia Dumanska (13 intervenții extraordinare, in poarta oltencelor),…

- Obosite, dupa un sezon incarcat, dar cu o stare de spirit buna, dupa ce au invins miercuri campioana CSM București, handbalistele de la SCM Craiova au plecat joi spre Rusia cu un singur gand – sa se califice in semifinalele ...

- Dupa ce a dus echipa in play-off-ul Ligii 1 și a eliminat-o pe Dinamo din sferturile Cupei, Devis Mangia a dat lovitura. Antrenorul italian de 43 de ani a semnat prelungirea contractului cu U Craiova. Noua ințelegere este valabila pe trei ani, așa cum a anunțat impresarul acestuia, Pietro Chiodi. Mangia…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Ionut Nedelcearu a plecat de la Dinamo si a semnat cu rusii de la Ufa. Fundasul de 21 de ani are un contract pe o durata de trei ani si jumatate, plus un salariu excelent, 25.000 de euro lunar. "Ufa si Dinamo s-au inteles in privinta transferului fundasului central Ionut Nedelcearu.…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, e constient ca rivalii de la Lazio sunt favoriti in dubla din 16-imile Ligii Europa, dar e increzator ca elevii sai ar putea produce surpriza. "E un meci important pentru noi, pentru fotbalul romanesc. Lazio lupta in campionat pentru un loc de Liga…

- HC Zalau si SCM Craiova s-au aflat azi in urnele tragerii la sorti a sferturilor de finala ale Cupei EHF La handbal feminin, dupa ce au trecut in premiera de faza grupelor, dupa reformarea competitiei. HC Zalau a prins adversarul pe care si l-a dorit de la bun inceput, Kastamonu Belediyesi…

- Scene cutremuratoare intr-o padure din Maramureș. Un barbat a fost gasit inghețat la o luna distanța dupa ce disparuse de acasa. Autoritațile au deschis o ancheta și au luat masuri pentru a stabili daca a fost vorba despre o crima.

- Marius Cristian Botan, criminalul care și-a ucis soția in gradinița pe care aceasta o patrona, pare sa fi avut reale probleme. Barbatul a trecut inclusiv prin mana unor psihologi, care au incercat sa-i infraneze frustrarile. In momentul in care partenera sa de viața a pornit afacerea cu educația copiilor,…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice. Mai exact, co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Un autobuz a luat foc in nord-vestul Kazakhstanului, ucigand 52 de persoane, a spus ministrul de interne. Doar cinci persoane au reușit sa iasa din mașina in flacari și au scapat cu viața primid ingrijiri medicale din partea echipajelor de salvare, scrie BBC News. Accidentul s-a produs joi dimineața,…

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se înregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa.

- Sotia barbatului in varsta de 52 de ani din Motru, care a murit miercuri dupa ce un container metalic s-a prabusit peste el a declarat pentru Digi24 ca se aflau la cumparaturi la un hypermarket din Craiova, iar la un moment dat s-au despartit, fiecare mergand la un raion diferit. Atunci cand l-a sunat…