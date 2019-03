Stiri pe aceeasi tema

- Malurile Begai si strada Ovidiu Balea, de la marginea Timisoarei sunt de sambata mai curate cu 70 de saci cu deseuri. In cadrul a doua actiuni, mai multi voluntari au adunat gunoaiele aruncate de cetatenii lipsiti de bun simt. Oamenii de la Directia Aperlor Banat, impreuna cu politistii locali au curatat…

- Oamenii se gandesc la sanatate și la cum o pot pastra, iar un spital regional la Timișoara este principala dorința a celor care au raspuns unui chestionar online lansat de Banca Mondiala. Rezultate intermediare ale acestui chestionar au fost prezentate pe pagina sa de Facebook de catre președintele…

- Daca, pana acum, timișorenii au fost obligați sa calatoreasca sute de kilometri pentru a se bucura de un aquapark decent, iata ca investitorii, printre care și primaria Timișoara și alte primarii din Timiș se inghesuie, cel puțin la nivel de intenție, sa construiasca asemenea unitați de relaxare la…

- Potrivit medicilor, miercuri, copilul de sapte ani care a fost gasit pe fundul unui bazin al strandului din Deva in a doua zi de Craciun, s-a stins din viata la sectia de Terapie Intensiva a Clinicii Bega. Medicii spun ca starea copilului nu s-a imbunatatit si ca a stat prea mult sub apa,…

- Un tanar de 27 de ani a fost reținut de polițiști, dupa ce, marți, a intrat intr-un cazinou din Timișoara, a batut-o pe angajata localului inclusiv cu un scaun, iar sub amenințarea cuțitului a obligat-o sa-i dea 2.000 de lei și doua telefoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților…

- Tanarul de 21 de ani a fost tras pe dreapta pentru un control de rutina, in noaptea de sambata spre duminica. Circula pe strada Polona din Timișoara in momentul in care a fost oprit de polițiști. Oamenii legii și-au dat seama imediat ca ceva nu este in regula dupa ce au simțit un miros puternic…

- Direct din Jamaica, primarul Timișoarei ii anunța pe cei ramași sa-și petreaca sarbatorile de iarna acasa ca „nu e niciunde ca la Timișoara”. Oamenii ii dau dreptate și au umplut rețelele de socializare cu fotografii de pe strazile urbei. Imaginile nu mai au nevoie de comentarii.