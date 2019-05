Stiri pe aceeasi tema

- Saptezeci de state au cerut vineri, intr-o declaratie, Coreei de Nord sa renunte la "toate armele sale nucleare, rachetele balistice si programele care le sunt asociate", deplangand "ferm amenintarea grava" pe care aceasta tara continua sa o reprezinte la adresa stabilitatii mondiale, transmite AFP.…

- In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea din Acordul atomic iranian, presedintele SUA, Donald Trump, s-a aratat deschis negocierilor cu regimul de la Teheran. "Ceea ce as vrea sa vad din partea Iranului ar fi sa ma sune", a declarat liderul de la Casa Alba.La…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat Iranul ca orice atac la adresa cetațenilor și intereselor SUA va provoca o replica rapida și decisiva din partea Washingtonului, informeaza Mediafax, citând agenția de știri Reuters."Regimul din Teheran ar trebui sa înțeleaga…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura si Drumul" ("Belt and Road") este menita sa amelioreze legaturile dintre Asia, Europa si Africa. Ea prevede in special finantarea de infrastructuri terestre si maritime in valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari. Proiectul a starnit…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…

- Rusia si China si-au exercitat joi dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU impotriva proiectului de rezolutie propus de SUA, care sprijinea o solutie politica a crizei din Venezuela, informeaza agentiile de presa internationale. Proiectul de rezolutie prin care se solicita organizarea de…

- Cancelarul german Angela Merkel a chemat sambata la eforturi de dezarmare care sa-i includa pe rusi, americani, europeni, dar si pe chinezi, in urma suspendarii Tratatului ruso-american privind interzicerea fortelor nucleare intermediare (INF), relateaza AFP, dpa si Reuters. 'Dezarmarea…