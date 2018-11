Stiri pe aceeasi tema

- Se aud scrasnete atunci cand vrei sa opresti? Pedala de frana este mai jos decat normal si simti o vibratie cand vrei sa reduci viteza, iar pe roti gasesti praf negru? E clar. Trebuie sa faci urgent o vizita la mecanic, pentru ca e timpul sa-ti schimbi placutele sau chiar si discurile de frana.

- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu a declarat, luni, ca deși a votat impotriva susținerii lui Liviu Dragnea, la CexN de vinerea trecuta, minoritatea trebuie sa se supuna majoritații și ca indiferent de ce parte sunt situați, toți membrii partidului iși doresc continuarea guvernarii, scrie Mediafax.„Eu…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat vineri, dupa sedinta comitetului executiv al PSD, ca nimeni nu pleaca din partid chiar daca se va incerca excluderea, subliniind ca niciunul dintre contestatari nu si-a sc...

- Apetitul pentru afaceri in Romania este in scadere, iar economia romaneasca functioneaza precum o masina cu frana de mana trasa, in conditiile in care numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele sapte luni, iar cel al firmelor noi a...

- Proprietarul unui autoturism și-a gasit mașina in apa, dupa ce a parcat autovehiculul in apropierea restaurantului Anna, de pe insulița. Polițiștii susțin ca șoferul nu ar fi tras frana de mana. Un martor a sunat la 112. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Mașina…

- CHIȘINAU, 10 sept — Sputnik. Regula îi vizeaza și pe cetațenii români, adica și pe moldovenii cu cetațenie româna care dețin mașini înmatriculate peste Prut. Potrivit bugetul.ro, numai mașinile radiate din circulație pot fi ținute, pe o proprietate privata,…

- “Din cercetari rezulta ca, la data de 26 august, în jurul orei 01:00, cei doi, în vârsta de 21 și 22 de ani, din comuna Aiton, ar fi sustras un autoturism parcat pe strada Câmpul Pâinii, din Cluj-Napoca. Ulterior, s-ar fi deplasat cu autovehiculul pe raza municipiului…

- Condusul unui Volkswagen Caddy e semn de maturitate si, ca si in viata, si in privinta masinilor se aplica aceleasi principii. Daca la tinerete te impresioneaza frumusetea si viteza, dupa o varsta apreciezi siguranta, confortul si pragmatismul. (Foto: Ovidiu Tabacaru) Cunoscutii (si nu numai) stiu ca-mi…