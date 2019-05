Stiri pe aceeasi tema

- Sapte turisti sud-coreeni si-au pierdut viata si 19 sunt dati disparuti dupa ce vaporul la bordul caruia se aflau s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, a informat Ministerul sud-coreean de Externe.

