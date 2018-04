Stiri pe aceeasi tema

- Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport in comun vor circula conform programului de duminica, pentru prima oara fiind introduse si mijloace de transport in noaptea de Inviere. "Este pentru prima data cand vom avea transport…

- 12 localitati din judetul Bacau au ramas fara energie electrica, din cauza avariilor produse de vantul puternic, in total fiind afectati 4.637 abonati, au anuntat luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘Conform informarii facute de reprezentantii Delgaz Grid, in…

- Comunele Jitia și Vintileasca au ramas fara curent electric din cauza unei alunecari de teren care a dislocat un stalp de tensiune. Conform unor martori, alunecarea este atat de grava incat efectiv se vad copacii cum aluneca din padure. Satenii se tem ca din aceasta cauza ar putea fi blocat și…

- Datele colectate de la utilizatorii de Facebook prin intermediul unei aplicatii speciale au fost folosite pentru a manipula electoratul american intr-o maniera ce poate reprezenta un pericol pentru democratie, atrag atentia expertii.

- Un proiect de ordin al Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prevede ca tarifele de racordare la reteaua electrica nu vor mai include si contravaloarea contorului. Astfel, costurile vor scadea. “In practica s-a constatat ca lucrarile de racordare la retea se executa de operatori economici…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A3 cautat de autoritatile spaniole pentru confiscare."In data de 20 martie a.c.,in jurul orei 08:30, la Punctul de Trecere…

- Tramvaiele liniei 41 au fost blocate, duminica, pe ambele sensuri, din cauza depunerii de gheata pe reteaua de contact, reprezentantii RATB introducând autobuzul 641 pentru preluarea calatorilor de pe traseul liniei 41, anunta institutia.

- Tramvaiele liniei 41 au fost blocate, duminica, pe ambele sensuri, din cauza depunerii de gheata pe reteaua de contact, reprezentantii RATB introducand autobuzul 641 pentru preluarea calatorilor de pe traseul liniei 41, anunta institutia.

- Facebook s-a blocat in mai multe țari din lume. Rețeaua de socializare a mai putut fi accesata, vineri, cel mai probabil, din cauza unor probleme tehnice. Utilizatorii din Romania și mai multe țari din Uniunea Europeana sunt afectați din cauza defecțiunii, potrivit downdetector. Post-ul Facebook s-a…

- Clientii Orange din 95 de orase din Romania beneficiaza incepand de astazi de viteze crescute in reteaua 4G+, care pot urca pana la 500Mbps in zonele cu acoperire buna. Viteze superioare de pana la 900Mbps pot fi testate in reteaua comerciala din smart shop-uri Orange din Bucuresti (Europe House), Iasi…

- "Pe fondul unor disfuncționalitați de natura tehnica, o parte dintre clienții Telekom pot intampina dificultați in accesarea serviciilor de voce și date mobile. Echipele noastre tehnice lucreaza in acest moment pentru remedierea acestor disfuncționalitați in cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Noua localitati sunt nealimentate cu energie din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care au afectat reteaua electrica, iar un drum judetean este inchis circulatiei, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, sunt afectati 1.504 consumatori…

- Un șofer și-a parcat mașina in mijlocul unei strazi din apropierea Ateneului Roman din Capitala, neținand cont de ceilalți șoferi din jur. Din cauza lui, zeci de autobuze și vehicule au ramas blocate marți seara și s-a creat o mare agitație in zona respectiva. Unul dintre…

- In jur de zece tramvaie sunt blocate in Tatarasi, intre statiile Flux si Doi Baieti. Se pare ca ar fi o problema la reteaua electrica. O echipa este la fata locului. Probleme in furnizarea energiei electrice sunt in mai multe zone din oras - Copou, Pacurari. Revenim cu informatii.

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei, transmite Agerpres.

- Trebuie verificate sobele, centralele termice si cosurile de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, pentru a preveni eventualele incidente cauzate de defectiuni tehnice si evitarea inhalarii de fum si gaze toxice. ISU recomanda utilizarea mijloacelor de incalzire fara defectiuni sau improvizatii…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- In cadrul unei actiuni comune pe linia prevenirii si combaterii racordarilor ilegale la reteaua de distributie a energiei electrice, au fost depistate trei persoane care sustrageau energie, prin folosirea unor instalatii improvizate.

- Ionel „Bebe” Onofras, fost primar al municipiului Iasi, primul de dupa caderea comunismului, a fost eliberat conditionat dupa ce a executat mai putin de o treime dintr-o pedeapsa de 4 ani si 4 luni. Onofras, care are peste 60 de ani, a beneficiat atat de zilele de munca din penitenciar, cat si de recursul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anunțat intrarea in greva, cu intreruperea circulației mijloacelor de transport in comun, fapt ...

- Trupul fara viata al femeii a fost gasit de fiul ei care a spart usa vazand ca mama lui nu mai iese din baie. Potrivit ziarului rus ''Mash'', baiatul a gasit-o pe mama sa in cada fara suflare, cu telefonul pe piept in timp ce era conectat la reteaua electrica. Decesul, care a fost raportat…

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in Romania a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul Iasi…

- Celebrul actor Jim Carrey și-a inchis contul de Facebook și-a vandut acțiunile la aceasta companie in semn de revolta și protest dupa ce pe rețeaua de socializare au fost promovate știri...

- Glenn Tipton, chitarist al Judas Priest diagnosticat cu Parkinson, nu va participa la turneul formatiei care va ajunge si la Bucuresti, potrivit unui anunt publicat luni pe pagina de Facebook a trupei.

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a lansat un atac dur la adresa celor trei exclusi din PSD. Nichita este cel care i-a promovat in politica pe Chirica, Harabagiu si Iacoban. Fostul primar nu a uitat faptul ca cei trei i-au „confiscat” puterea in partid si primarie dupa ce acesta a fost arestat…

- Spitalul Clinic „Victor Babes” si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din București sunt in carantina din cauza cazurilor de gripa dupa ce numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns, la nivel national, la 17. Doua spitale din Capitala, respectiv Spitalul Clinic „Victor…

- La Vatra Dornei, centrala termica pe deșeuri din lemn nu poate funcționa din cauza multiplelor defecțiuni la rețeaua de alimentare cu energie electrica. Anunțul a fost facut de primarul Ilie Boncheș, prin intermediul unui comunicat. El subliniaza ca municipalitatea iși cere scuze pentru disconfortul…

- Povestea de dragoste dintre Facebook si presa se apropie de sfarsit, dupa ce compania a anuntat mai multe schimbari pentru fluxul de stiri, care vor reduce numarul de articole care ajung la utilizatorii retelei sale de socializare, scrie Go4it.

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Timișorenii continua sa raspunda unui sondaj cu privire la transportul in comun, lansat la finalul anului trecut, daca acceseaza o pagina de internet la care se poate ajunge și prin scanarea unui cod QR. Raspunsurile ajung direct la primarul Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatorii…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Compania Blue Air a anunțat astazi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, intreruperea zborurilor pe ruta Timișoara – Iași – Cluj. „Stimați pasageri, din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Duminica va fi organizat un tur pietonal ghidat pe la casele memoriale din Iasi. "Daca vremea s-a imbunat dupa prima ninsoare mai serioasa, revenim cu un tur pietonal ghidat pe urmele lui Ion Creanga, Topirceanu, Gane si Pogor. Pe traseu, pe langa casele memoriale ale celor enumerati, vom descoperi…

- Autor: Stelian ȚURLEA Admit ca n-aș fi deschis aceasta carticica daca n-ar fi izbucnit scandalul din toamna trecuta. Intai, pentru ca prezint foarte rar in rubricile de carte ale acestei agenții volume de poezie (din motive multiple, pe care nu le voi mai inșira acum); apoi, pentru ca nu știam nimic…

- Orasul Sulina a fost alimentat, in jurul orei 17:00, la reteaua de energie electrica, iar in prezent se intervine pentru remedierea numeroaselor deranjamentelor individuale, a anuntat, sambata, E-...

- Operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, Nuclearelectrica, anunta ca reactorul 2 va functiona la o capacitate cu 27% mai mica decat in mod normel duminica, din cauza unei defectiuni aparute la partea clasica a unitatii.

- Se intervine in judet pentru deblocarea unor drumuri. Pe DJ 246 Scanteia-Scheia, traficul este blocat in zona localitatii Cauesti din cauza sulurilor de zapada formate pe drumul judetean. Aceeasi situatie este si pe DJ 282D Romanesti-Podu Iloaiei-Popesti- Madarjac, pe tronsonul Podu Iloaiei-Henci. In…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete. "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in care se va aplica aceasta…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete, transmite News.ro . “In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare”, scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in…

- Zapada cazuta noaptea trecuta la Iasi a ingreunat traficul in municipiu. Se circula in conditii de iarna si in unele zone se mai formeaza blocaje. Pe strada Aurel Vlaicu sunt opt tramvaie blocate pe sensul de mers spre Dancu. FOTO: Facebook (IASI)

- Din cauza ninsorilor abundente de noaptea trecuta, in judetul Bacau au aparut avarii la reteaua de alimentare cu energie electrica. Potrivit purtatorului de cuvint al E.ON Moldova, Cornel Zait, in acest moment circa 6.000 de consumatori din zona Comanesti – Moinesti – Poiana Sarata sunt nealimentati.…

- Unele dintre cele mai moderne toalete din Regiunea de Nord-Est, care au costat cat o garsoniera, stau inchise. Mesajele pe care le afiseaza cabinele inteligente din Iasi, in cinci limbi, sunt „defect“ si „eroare lipsa dezinfectant“.

- Verificare a panourile stradale pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de Sanatate Publica din tara verifica, începând de astazi, toate panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica.…