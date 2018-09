Şapte state din Comunitatea Statelor Independente participă la exerciţii de apărare antiaeriană Sapte state din Comunitatea Statelor Independente (CSI) participa la exercitii de aparare antiaeriana, a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Xinhua. La exercitii iau parte 100 de aeronave, peste 9000 de soldati si peste 130 de posturi de comanda din cele sapte state - Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Tadjikistan si Uzbekistan -, care participa la sistemul integrat de aparare aeriana al CIS. La manevre participa de asemenea peste 40 de unitati ale fortelor antiaeriene alocate acestui sistem. In cadrul exercitiilor, a caror durata nu a fost precizata, urmeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

