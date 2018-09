Şapte soldaţi, ucişi în nord-vestul Pakistanului Cel putin sapte soldati au fost ucisi intr-o confruntare armata cu militanti islamisti in regiunea tribala nord-vestica a Pakistanului care se invecineaza cu Afganistanul, a anuntat armata, informeaza duminica dpa. "Intr-un schimb intens de focuri, sapte soldati, inclusiv un ofiter au fost ucisi", a declarat serviciul media al armatei pakistaneze, Relatii publice inter-servicii (ISPR), intr-un comunicat sambata noapte. Noua teroristi au fost ucisi in operatiune, a adaugat armata. Fortele de securitate au lansat o operatiune pe baza unor informatii impotriva teroristilor in Waziristan Nord, a precizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte soldati au fost ucisi intr o confruntare armata cu militanti islamisti in regiunea tribala nord vestica a Pakistanului care se invecineaza cu Afganistanul, precizeaza AGERPRES.Intr un schimb intens de focuri, sapte soldati, inclusiv un ofiter au fost ucisi, a declarat serviciul media…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au incercat marti sa dezamorseze o criza dupa ce fortele siriene au doborat accidental un avion rus, in urma unor atacuri aeriene israeliene in Siria, relateaza AFP. Acest incident fara precedent a avut loc in contextul in care…

- Fortele armate ale SUA sunt foarte aproape de aflarea identitatii a doi soldati americani pe baza ramasitelor umane din Razboiul Coreean (1950-1953) predate in iulie, in 55 de cutii, de catre Phenian, au anuntat luni oficiali ai Statelor Unite care conduc analiza medico-legala, citati de Reuters. "Identitatile…

- Douazeci de presupusi jihadisti au fost ucisi in Sinaiul egiptean (nord-est) si in vestul tarii in cursul unor operatiuni efectuate de fortele de securitate impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a anuntat armata miercuri, relateaza AFP. De la destituirea in 2013 de catre armata a presedintelui…

- Forțele de securitate din Egipt au ucis cel puțin 52 de militanți islamiști in ultimele zile, conform unui comunicat emis de armata egipteana duminica, in cadrul operațiunilor de combatere a gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.In total, peste 300 de militanți ai gruparii teroriste…

- Unul dintre liderii gherilei columbiene Armata de Eliberare Nationala (ELN) a fost ucis intr-o operatiune a armatei si politiei, in nordul tarii, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Bogota, transmite agentia dpa, potrivit Agerpres. Jacobo Acuna, alias Samuel, a fost urmarit intr-o zona…

- Peste 270.000 de persoane din Siria au fost nevoite sa iși paraseasca locuințele din sud-vestul țarii, dupa ce armata a lansat un atac, in urma cu doua saptamani, asupra zonelor ocupate de rebeli, conform unui raport ONU, citat de BBC, informeaza Mediafax.„Ultimele date arata ca numarul persoanelor…

- Armata a fost mobilizata pentru a oferi "un sprijin eficient si resurse suplimentare in lupta cu focul, a declarat un responsabil local, in cadrul unei conferinte de presa. Locul unde s-a produs sinistrul este greu accesibil. La locul catastrofei actioneaza "o suta de soldati", iar un elicopter…