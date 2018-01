Şapte răniţi într-un accident rutier pe şoseaua Olteniţei; trei au fost transportaţi la spital Sapte persoane care se aflau intr-un maxi-taxi au fost ranite intr-un accident care s-a produs vineri seara pe sos. Oltenitei, zona Popesti, informeaza IPJ Ilfov.



Dintre victime una ar fi mai grav ranita si trei au fost transportate la spital. La fata locului au sosit trei ambulante si urmeaza sa mai vina alte patru, au anuntat pentru AGERPRES reprezentantii IPJ Ilfov.



Cauza producerii accidentului este neacordarea de prioritate a unui autoturism fata de maxi-taxi, care circula pe linia 244, cursa regulata, intre piata Sudului si Danubiana.



Traficul este restrictionat…

Sursa articol: agerpres.ro

