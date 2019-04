Șapte răniți după impactul dintre două microbuze. Circulația pe DN 79 blocată Un grav accident de circulație, petrecut in aceasta seara, a blocat circulația pe ambele sensuri, pe DN 78. Incidentul s-a petrecut la ieșirea din Chișineu Criș spre Arad, fiind implicate doua microbuze. Conform primelor informații, sunt șapte raniți, din care doi au fost transportați la spital de SMURD și ambulanța. Vom reveni cu amanunte. Articolul Șapte raniți dupa impactul dintre doua microbuze. Circulația pe DN 79 blocata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

