Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Paval, primarul comunei Dumbraveni, a intrat pe o lista selecta de nume ale persoanelor care au fost premiate de Academia Romana. In cadrul sedintei festive care a avut loc joi, 13 decembrie, ocazie cu care s-au decernat premiile Academiei Romane pe 2018, primatul din Dumbraveni a primit ...

- Academia Romana a acordat, in 13 decembrie 2018, premiile care recompenseaza cele mai bune lucrari și prezențe culturale și științifice romanești realizate de-a lungul anului. Printre cei care au intrat in posesia premiilor s-au numarat șapte profesori de la Universitatea Politehnica Timișoara. Academia…

- Academicianul iesean Bogdan Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, a efectuat o vizita oficiala in Israel, la „The Israel Academy of Sciences and Humanities", unde a discutat despre cele mai importante directii de cercetare ale institutiei gazda si despre posibilitatile de colaborare in aceste…

- Fizicienii Cornel Hategan si Voicu Lupei, istoricul si arhitectul Paul Niedermaier si medicul Costin Cernescu se numara printre noii membri titulari ai Academiei Romane, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Parlamentul se reuneste, miercuri, la ora 14.00, intr-o sedinta solemna dedicata Centenarului Marii Uniri. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila se vor afla la tribuna, in calitate de invitati, si vor sustine discursuri. Seful statului a acceptat invitatia celor doi presedinti ai…

- Academia Romana a primit din partea Consiliului Judetean Suceava distinctia „Meritul Bucovinei” pentru „sustinerea romanismului si a ideii de unitate”. „Meritul Bucovinei” i-a fost inmanat de presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur presedintelui Academiei Romane, acad. Ioan-Aurel Pop, in…

- Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Ministerul de Interne – Filiala „Menumorut” Bihor a desfasurat conferinta cu tema „Rolul profesiilor juridice in realizarea si desavarsirea Marii Uniri”. Evenimentul a fost organizat in 19 octombrie la Primaria Oradea, in cadrul proiectului…

- Indiferent de varsta, dinamica activitaților, proiectele și faptele noastre presupun nu atat un bilanț, cat mai ales momente de reflecție. The post Profesorul Victor Neumann, sarbatorit la Academia Romana – Filiala Timișoara appeared first on Renasterea banateana .