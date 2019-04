Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose și fostul vicepreședinte PSD Adrian Țuțuianu vor figura, cel mai probabil, pe lista partidului Pro Romania pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, au spus surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, in formațiunea condusa de Victor Ponta…

- Presedintele TSD, deputatul Gabriel Petrea a postat, vineri, o fotografie in care se afla alaturi de primarul Capitalei, Gabriela Firea, de fostul vicepremier Paul Stanescu si de fostul secretar general al PSD, Marian Neacsu. Acesta a completat imaginea cu mesajul "In echipa. Despre trecut, prezent…

- Social-democrații se reunesc, duminica la Parlament, in prima ședința CEx din acest an, pentru prezentarea bugetului pentru 2019, stabilirea prioritațile politice și a conducerii interimare a PSD Braila, dupa plecarea lui Mihai Tudose la Pro Romania, a declarat Florin Iordache, pentru MEDIAFAX.Tot…

- Radu Tudor a declarat, la emisiunea Punctul de Intalnite, pe care o modereaza, ca Paul Stanescu a luat deja decizia de a parasi Partidul Social Democrat. "Despre Paul Stanescu se vorbește ca va pleca din Partidul Social Democrat. Dupa ce Mihai Tudose a plecat deja din PSD și s-a dus la Pro…

- Fostul premier Mihai Tudose, presedinte al organizatiei judetene a PSD Braila, a anuntat, marti, ca a demisionat din PSD si se va alatura echipei Pro Romania. “Acum 27 de ani am intrat in politica din dorinta de a face ceva ...

