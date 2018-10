Stiri pe aceeasi tema

- O platforma care transporta un autoturism si o masina s-au ciocnit, joi seara, pe DN 2A, in localitatea Orboiesti, judetul Ialomita. Sapte persoane au fost ranite, doua fiind inconstiente, iar autoritatiile au activat Planul Rosu de Interventie.

- O persoana este in coma, trei au suferit rani grave si una a fost accidentata usor, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat si a cazut intr-o rapa adanca de peste 10 metri in comuna Lipovat din judetul Vaslui

- Opt persoane au fost ranite, trei fiind in stare critica, fara semne vitale, in urma unui accident rutier produs duminica oe DN 2, in Vrancea, si in care au fost implicate doua autoturisme.

- Un grav accident rutier a avut loc, azi noapte, in jurul orei 22.00, pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti, din judetul Ialomita, pe drumul care duce catre litoral.Potrivit Infotrafic, in evenimentul rutier au fost implicate un autocamion si doua autoturisme, iar traficul rutier a fost oprit…

- Un copil de 10 ani a murit, iar alte 5 persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica noaptea pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, in accident au fost implicate doua autoturisme,…

- Un copil de 14 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD.Potrivit ISU Ialomita, o masina in care se aflau 4 persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile."La locul accidentului au fost mobilizate o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD de la Garda…