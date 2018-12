Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 6 decembrie 2018, apelul restrans de ...

- Parchetul General a anuntat semnarea unui contract in valoare de 4,2 milioane euro, finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian, pentru derularea unui proiect care are ca obiectiv pregatirea profesionala a peste 600 de procurori, ofiteri de politie judiciara si specialisti in combaterea coruptiei si…

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 6 decembrie 2018, apelul restrans de propuneri…

- AFACERE… Se pare ca vizita ambasadorului Turciei in judetul Vaslui, la finele lunii octombrie, atunci cand a venit la fabrica Rulmenti SA Barlad pentru a se intalni cu premierul Dancila (din pacate, premierul nu a putut veni, asa ca a mers vicepremierul Stanescu) da roade. Dupa ce, in urma cu cateva…

- In urma intalnirii ministrului Petre Daea cu comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Phil Hogan, s-a decis ca din fonduri europene, mai exact din Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala, precum și din bugetul național, sa fie alocate aproximativ 43 milioane euro care…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a fost aprobata hotararea prin care este stabilita schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura, pentru perioada 2018-2020, in valoare de 5,5 milioane de lei/an, scrie Mediafax.„In ședința de…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si Fundatia Laufer lanseaza official programul Smart Start USA, prin care IMM-urile din Romania vor putea avea acces pe piata Statelor Unite ale Americii, luna viitoare.

- Peste 1.300 de fermieri si intreprinzatori din mediul rural vor putea accesa, prin intermediul a patru banci din Romania, fonduri de peste 150 de milioane de euro, acordate de Fondul European de Investitii (FEI), iar acordul a fost semnat joi la sediul Ministerului Agriculturii.