- Cosmonautii rusi Igor Kononenko si Serghei Prokopiev au finalizat marti o iesire in spatiu pe durata careia au inspectat o fisura descoperita in luna august intr-un perete al unei capsule Soyuz andocate la Statia Spatiala Internationala (ISS), care a provocat o usoara depresurizare a avanpostului orbital,…

- Cum arata lansarea in spațiu a trei astronauți - vazuta din spațiu. Astronautul Alexander Gerst de la Agenția Spațiala Europeana (ESA) a realizat o secventa timelapse, surprinsa din observatorul Cupola de pe Statia Spatiala Internationala (SSI) pe 3 decembrie, cand cosmonautul Oleg Kononenko și astronauții…

- Computerul din compartimentul rus al Statiei Spatiale Internationale (ISS), care a suferit marti o defectiune, a fost repornit joi si functioneaza normal, a informat Roscosmos, citata de EFE. "La 12:04 ora Moscovei (9:04 GMT) a fost repornit computerul central. Tripla configurare a fost…

- Astronautul Nick Hague (NASA) si cosmonautul Alexey Ovchinin (Roscosmos) se aflau joi la bordul unei capsule Soyuz cand propulsoarele rachetei ce ii tansporta catre Statia Spatiala Internationala au incetat sa mai functioneze. Cei doi au...

- Intr-o scrisoare transmisa joi si publicata vineri pe Twitter, Worner mentioneaza ca este pregatit sa sprijine in orice mod comisia statala rusa ar considera ca este 'adecvat si util' in investigarea avariei survenite joi si a eventualelor consecinte ale acesteia pentru echipajul Statiei Spatiale…

- Cosmonautul rus Aleksei Ovcinin si astronautul american Nick Hague, care au supravietuit joi lansarii esuate a capsulei spatiale Soiuz, vor reveni in spatiu in primavara lui 2019, a anuntat vineri directorul agentiei spatiale ruse, Dmitri Rogozin, potrivit AFP si Reuters. Afirmatia lui…