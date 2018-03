Sapte ore de audieri in procesul Dragnea - angajari fictive: Rasturnari de situatie, confruntare in premiera si o declaratie de final: M-am saturat eu de mine!

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nu a fost consultat de catre fosta sotie, Bombonica Prodana, in legatura cu plata prejudiciului in dosarul DGASPC Teleorman. Bombonica Dragnea nu a venit miercuri in instanta, insa a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la ieșirea de la ICCJ ca a aflat de-abia dimineața de faptul ca fosta soție, Bombonica Prodana, a platit prejudiciul in dosarul in care este judecata alaturi de șeful PSD.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, la instanta suprema, unde a fost audiat in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului (DGASPC) Telorman, in care este acuzat ca ar fi intervenit pentru angajarea la DGASPC si mentinerea in functie…

- Bombonica Prodana (foto), fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a facut miercuri o miscare surpriza in procesul in care este judecata, alaturi de liderul PSD, pentru abuz in serviciu pentru angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a transmis prin avocatul sau un document prin care anunta instanta ca a platit prejudiciul de peste 108.000 lei in dosarul care este judecata de abuz in serviciu, alaturi de liderul PSD si de fosti angajati din Directia Generala de Asistenta Sociala…

- Bombonica Prodana cere incetarea procesului pentru ca a platit prejudiciul Bombonica Prodana, fosta sotie a liderului PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri, 21 martie, instantei supreme încetarea procesului împotriva sa în dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala…

- Fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a cerut, miercuri, prin intermediul avocatului sau, incetarea procesului penal in ceea ce o priveste, mentionand ca a achitat integral prejudiciul care i se retine in dosarul DGASPC Teleorman. Fosta sotie a lui Liviu Dragnea nu s-a prezentat…

- Bombonica Prodana a cerut catre Inalta Curte, prin intermediul avocatului sau, sa inceteze procesul penal in cazul sau pentru ca a achitat prejudiciul de 110.000 lei, anunța Realitatea TV. Asta inseamna ca fosta soție a lui Liviu Dragnea iși asuma o parte din vina.Bombonica Prodana a fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede\'\' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in formarea Guvernului USL in 2012, a anunțat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, legat de afirmatiile lui Gabriel Oprea privind sustinerea pe care i-a acordat-o liderului PSD, ca sunt multe de spus, dar va da detalii daca nu va fi intrebat zilnic.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referindu-se la afirmatiile fostului vicepremier Gabriel Oprea, ca nu credea ca acesta sa faca "o asemenea greseala" precizand ca va povesti dupa congres "cum a fost". "Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca o sa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a facut referire joi la afirmatia Ecaterinei Andronescu, potrivit careia, la Congresul din 10 martie, nu ar fi trebuit sa aiba loc alegeri, el intrebandu-se de ce mai candideaza cine nu este de acord cu alegerile. Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform…

- Legea salarizarii va fi din nou modificata. "Stim ca sunt modificari la OUG 91/2017, avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. Ea a dat ca exemplu…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a consumat, joi, un nou termen in dosarul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurori ca, in calitatea de președinte al CJ Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Directiei Generale de…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Robert Negoita va fi audiat, joi, ca martor, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, fiind angajata la cabinetul de parlamentar al actualului edil al Sectorului 3. "Eu pe cele…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Declarațiile de la Palatul Parlamentului ale lui Liviu Dragnea, președintele PSD, au clarificat planurile grupului parlamentar in privința unor personaje controversate, cum ar fi Sevil Shhaideh sau Radu Oprea, trimis in judecata in ianuarie 2016. De asemenea, președintele Camerei Deputaților a spus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale, afirmand ca nu a avut o pozitie publica pana acum pentru ca spiritele era inflamate.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut declarații de presa, dupa decizia președintelui Klaus Iohannis referitoare la desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Liviu Dragnea: – Ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost dificil. – Vom convoca…

- Jurnaliștii de la RECORDER scriu ca in așteptarea unui raspuns care s-ar putea sa nu vina niciodata, constata ca pe Viorica Dancila o recomanda, in primul rand, paienjenișul relațiilor de partid, filiala Teleorman. Dancila este cunoscuta ca o apropiata a lui Liviu Dragnea: a fost fidela, a sponsorizat…

- Dumitru Jenica, fost angajat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, martor in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, in legatura cu mentinerea in functie a doua angajate ale institutiei, desi si-ar fi desfasurat…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Antena 3, ca, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecarii sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru ca „s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid”.

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…