Şapte morţi şi 24 de dispăruţi în urma ploilor abundente din sud-vestul Chinei La ora 19:00 marti, intemperiile afectasera 17 orase din prefectura, ranind sase persoane, dintre care trei grav, potrivit Biroului de gestionare a situatiilor de urgenta la nivel de prefectura. Peste 34.000 de turisti au fost evacuati din districtul Wenchuan, in urma mai multor alunecari de teren cauzate de ploilor abundente, iar in prezent sunt evacuati alti peste 13.000. Autoritatile locale depun, de asemenea, eforturi pentru evacuarea a peste 12.000 de turisti ramasi blocati in zona administrativa speciala Wolong din Wenchuan. Pana la ora 00:15 miercuri, alimentarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

