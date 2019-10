Sapte morti si 15 disparuti in urma taifunului Hagibis in Japonia

Stiri pe aceeasi tema

- Ploi de o intensitate "fara precedent" au traversat centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica, scrie news.ro. Citeste si Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizeaza ca nu am avut asa ceva in ultimele decenii Oamenii au fost ingropati in alunecarile de…

- Cea mai puternica furtuna inregistrata in Japonia in ultimii 60 de ani, taifunul Hagibis, a ajuns pe teritoriul tarii, in apropiere de Tokyo. Un om a murit dupa ce masina i-a fost rasturnata de vant si mai multe persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a distrus doua case. Milioane…

- Patru persoane au murit și alte 17 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia în ultimele decenii, paralizând Tokyo, provocând revarsarea râurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni înainte de a se îndrepta spre coasta de nord-est…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima in asteptarea puternicului taifun Hagibis, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locala cu epicentrul in largul coastelor…

- Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Meteorologii…