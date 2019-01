Şapte morţi, printre care un jurnalist, şi 20 de răniţi într-un atentat în Yemen Atentatul s-a produs luni seara, cand un dispozitiv, plasat pe o motocicleta si actionat de la distanta, a explodat intr-o piata dintr-un cartier animat din localitatea Mokha, unde se afla tabere militare ale coalitiei sub comandament saudit care sprijina guvernul yemenit in razboiul impotriva rebelilor houthi sustinuti de Iran. Mokha a fost cucerita din mainile rebelilor houthi in iulie 2017 si serveste ca baza de lansare pentru operatiunile fortelor proguvernamentale spre nord, in special spre orasul-port Hodeida. O sursa medicala a confirmat bilantul de sapte morti al atentatului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

