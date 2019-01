Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe pune la dispoziția cetațenilor romani Ghidul de calatorie pentru sarbatorile de iarna 2018. Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate in urmatoarea perioada, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție “Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile…

- Turneul “Rhapsodie Roumaine” se incheie in luna decembrie cu un concert pe 2 decembrie, la Paris, și pe 5 și 6 in Olanda, la Haga și, respectiv, Amsterdam. Concertul din Paris va avea loc la Palais Behague și face parte și din Sezonul Franța-Romania, deschis marți, 27 noiembrie, in prezența presedintilor…

- "Era clar ca vom intalni adversari puternici. Ne-am calificat ca sa ne batem cu cei mai puternici si asta vom face. Chiar daca suntem outsideri, le vom face viata grea tuturor. Toata echipa se va apara si toata echipa va ataca! Am avut cea mai buna defensiva, si noi, si englezii, dar nu mai conteaza…

- Fondatorul „Rotaria”, prima fanfara pentru copii din Romania, Romeo Talmaciu a murit joi dimineața. Profesorul a suferit un accident vascular cerebral in timp ce afla in sala de repetiții. In varsta de 61 de ani, Romeo Talmaciu a fost dus de urgența la spital, dupa ce, vineri, s-a prabușit in sala de…

- "Lumina, Ție”, un concert de excepție Nicolae Voiculeț, va avea loc la Muzeul Național al Literaturii Române din București pe data de 1 noimebrie, începând cu ora 18.00. Nicolae Voiculeț este unul dintre demnii aparatori și continuatori ai valorilor autentice, dedicându-se…

- "Nivelul poluarii aerului in Romania e unul dintre cele mai grave din Europa. El cauzeaza anual peste 22.500 de decese premature, dintre care aproape 1.900 sunt direct imputabile emisiilor de NO210. Comisia Europeana da in judecata Romania la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a reusit sa atinga…

- Productia mondiala de vin si-a revenit semnificativ în 2018, în cazul României fiind vorba de o crestere de 21%, pâna la 5,2 milioane de hectolitri, de la 4,3 milioane hectolitri în 2017, potrivit estimarilor Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (OIV) consultate…

- Aceasta ancheta - realizata intre altele de site-ul Correctiv si ziare ca Die Zeit, Le Monde sau La Reppublica si publicata joi - se sprijina pe documente judiciare provenind din Germania, unde aceste manevre au fost descoperite in 2012. Ea vizeaza cazuri de frauda si de optimizare fiscala. In…