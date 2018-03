Stiri pe aceeasi tema

- Sapte soldati americani si-au pierdut viata dupa ce elicopterul lor s-a prabusit joi in vestul Irakului, a anuntat vineri un responsabil al apararii americane, relateaza AFP.''Sapte persoane se aflau la bordul elicopterului.

- Sapte soldati americani au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in vestul Irakului. Aparatul de zbor atinsese o linie de inalta tensiune. Elicopterul era de tip HH-60 Pave Hawk si zbura aproape de granita cu Siria. Nu exista suspiciuni ca elicopterul ar fi fost doborat. dailymail.co.uk

- Un elicopter militar de tip HH-60 Pave Hawk s-a prabusit joi in apropiere de localitatea al-Qaim din vestul Irakului, a anuntat un oficial american, precizand ca mai multe persoane de la bordul aparatului si-au pierdut viata, informeaza site-ul postului ABC News.

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident teribil produs joi seara, pe DN 79, la ieșire din localitatea... The post Doi morți pe o șosea din vestul țarii, in urma unui accident teribil appeared first on Renasterea banateana .

- Supravietuitorii si martorii accidentului aviatic din Nepal au descris momentele haotice in care avionul s-a prabusit, omorand cel putin 49 de persoane, scrie BBC. Zborul, cu 71 de pasageri la...

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a comis doua atacuri duminica seara in provinciile Mosul si Kirkuk, in nordul Irakului, ucigand cel putin zece persoane, intre care un lider tribal sunnit,...

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si...

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

- Presedintele Cooperativei de Productie „Orizont Extragere" din satul Pascani, raionul Criuleni, impreuna cu seful de sector si maistrul in conditii subteran de munca din cadrul aceleiasi cooperative vor comparea pe banca acuzatilor, in dosarul accidentul de la mina din Pașcani, in urma caruia au murit…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters.Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind reconstructia…

- Maxim Kolomeytsev, care a implinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie in avionul 6W703, impreuna cu iubia sa de 25 de ani, Nazezha. Cei doi intentionau sa calatoreasca la Orsk, orasul natal al barbatului, pentru a petrece ziua lui de nastere, dar si pentru a achizitiona o masina. Cu toate…

- Un cuplu care trebuia sa fie in avionul care s-a prabusit, duminica, in apropiere de Moscova, si-a schimbat biletele de avion in ultimul moment, dupa ce masina pe care planuiau sa o cumpere nu era gata, scrie New York Post. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic.

- Printre victimele accidentului aviatic produs duminica, 11 februarie, in Federatia Rusa, soldat cu 71 de morti, cetateni moldoveni nu sunt. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre seful Serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Alexandr Roitman.

- Autoritatile ruse ancheteaza cauzele accidentului aviatic de ieri, in urma caruia 71 de persoane – 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului – si-au pierdut viata. Aparatul, un Antonov 148, s-a prabusit, in apropiere de Moscova la scurt timp ...

- Casa Alba a transmis, duminica, un mesaj de condoleante in urma accidentului aviatic de langa Moscova, in care si-au pierdut viata 71 de persoane, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prabusit in Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova si se indrepta spre orasul Orsk. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la doar doua minute dupa decolare.

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din…

- In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate vedea autobuzul rasturnat pe o parte, cu acoperisul smuls, pe marginea unei sosele din localitatea Tai Pao, in nordul districtului Noile Teritorii. Nu se cunosc deocamdata cauzele accidentului. Cel mai grav accident rutier survenit…

- Nouasprezece persoane - 17 barbati si doua femei - si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite dupa ce un autobuz cu etaj s-a rasturnat pe o sosea in Hong Kong sambata, potrivit politiei, relateaza AFP si DPA. In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate…

- Un elicopter al fortelor armate nipone s-a prabusit luni intr-o zona rezidentiala din prefectura Saga din vestul Japoniei, provocand un incendiu, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului postului NHK.

- Un atac armat a fost comis in timpul unei petreceri ce avea loc intr-un popular club din Fortaleza, oras din nord-estul Braziliei, in noaptea de vineri spre sambata, cel putin 14 persoane fiind ucise, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.

- Un accident aviatic s-a produs in regiunea Poltava, Ucraina. Un elicopter privat la bordul caruia se aflau patru oameni s-a prabusit in apropierea orașului Kremenciuk, dupa ce s-a lovit de un turn de televiziune.

- Familiile victimelor accidentului rutier care a avut loc acum cateva zile in apropierea satului Todiresti, raionul Anenii Noi si s-a soldat cu cinci morti au primit ajutor in suma de peste 250.000 de lei. Banii au fost adunati din donatie prin intermediul platformei caritate.md, transmite IPN.

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano. Printre raniți se afla și un roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe.”Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24, citeaza medifax.ro.

- Un accident tragic s-a petrecut intr-o padure din zona de vest a tarii, intr-un parchet forestier de pe raza Ocolului Silvic Anina. Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, dupa ce un copac pe care l-a doborat a cazut peste el. Victima era angajat ca fasonator mecanic al unei firme cu sediul in Anina,…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA.

- La patru ani de la accidentul aviatic din muntii Apuseni, in urma caruia au murit studenta Aura Ion si pilotul Adrian Iovan, procurorii inca mai fac cercetari. Expertizele sunt in desfasurare din 2016, iar avocatul familiei Ion a cerut recuzarea expertului, solicitarea fiind respinsa.

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma unui accident aviatic in Columbia, marți. Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei. „Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- Doua atacuri sinucigașe, care au avut loc simultan, au provocat explozii uriașe in centrul capitalei Irakului. Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav ranite, a afirmat...

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News.

- Portarul Jackson Follmann, supravietuitor al accidentului aviatic de la Medellin, in care a fost implicata aeronava ce transporta echipa Chapecoense, a marcat un gol intr-o partida caritabila, organizata pentru victimele tragediei din urma cu un an, informeaza marca.com. Follmann, care si-a pierdut…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia, din judetul Hunedoara, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Potrivit…

- Trei persoane au murit si alte o suta au fost ranite luni in accidentul spectaculos al unui tren de pasageri ce si-a incheiat cursa pe o portiune de autostrada in nord-vestul Statelor Unite, relateaza AFP. Trenul 501, care facea legatura intre Seattle si Portland, a deraiat in jurul orei locale 7:40…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul, unui tren care transporta pe ruta Seattle-Portland 78 de pasageri și 5 membri ai echipajului, soldat cu mai multe decese și raniți.

- Doua persoane au decedat, iar altele patru, printre care un copil de patru ani, au suferit diverse traumatisme în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 18 decembrie, în apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hâncești, transmite IPN. Potrivit…