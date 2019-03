Aceste adaugari pe lista au loc in urma unor schimbari recente in Guvernul acestei tari devastate de razboi, a precizat luni Consiliul Uniunii Europene intr-un comunicat.



”Deciziile de astazi (luni) cresc la 277 numarul persoanelor vizate de o interdictie de a calatori si o blocare a activelor, din cauza ca au fost responsabile in reprimarea violenta a populatiei civile in Siria, au beneficiat de pe urma regimului sau l-au sustinut”, se arata in comunicat, potrivit news.ro.



Cei sapte ministri sanctionati sunt generalul Mohammad Khaled al-Rahmoun si ministrii Turismului Mohammad…