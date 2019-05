Stiri pe aceeasi tema

- Trupe care-l sprijina pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro si altele care ar fi trecut de partea opozantului Juan Guaido sunt aproape de o confruntare in capitala Caracas, unde situatia este confuza, relateaza marti agentiile AFP si EFE, preluate de...

- Presedintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, a denuntat sambata un nou atac "cibernetic" care ar fi impiedicat restabilirea electricitatii in intreaga tara, confruntata de peste doua zile cu o uriasa pana de curent, relateaza AFP. "Astazi (sambata), 9 martie, avansasem la aproape 70% (in restabilirea…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, care se pregateste sa revina luni la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud, a avertizat duminica seara ca daca regimul lui Nicolas Maduro incearca sa il retina, "aceasta ar fi una din ultimele sale greseli", informeaza AFP, scrie agerpres.ro. "Incercarea…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat joi, in Brazilia, ca doreste sa se intoarca la Caracas ''in urmatoarele zile, in pofida amenintarilor'' pe care le-a primit pentru ca a ignorat interdictia judiciara de a iesi din tara, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate in Venezuela doar in cazul in care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza site-ul agenției Tass. "Daca decizia de a ține astfel…

- Cinci eurodeputati PPE care au zburat la Caracas pentru a se intalni cu Juan Guaido au fost expulzati pentru „neobrazare” si „motive conspirationiste”. Incidentul vine la inceputul unei saptamani in care se va juca soarta ajutorului umanitar pentru Venezuela, in contextul in care granitele tarii sunt…

- Cele mai reusite operatiuni financiare desfasurate de Venezuela in ultimii ani nu s-au derulat pe Wall Street, ci in taberele improvizate de mineri din regiunile din sudul tarii, unde un numar de aproximativ 300.000 de cautatori de aur au inceput sa extraga pamant continand aur din exploatatii artizanale…

- Aproape o mie de persoane au fost arestate in Venezuela de la inceputul protestelor fata de presedintele Nicolas Maduro, a anuntat luni ONG-ul Foro Penal, relateaza AFP. 'Intre 21 si 31 ianuarie, au avut loc 966 de arestari in cursul manifestatiilor. Dintre persoanele arestate, 700 sunt in continuare…