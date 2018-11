Șapte milioane de români se află în RISC de sărăcie! Tehnologia aproape ca ne domina viata si, desi pare greu de crezut, anul trecut una din trei persoane din Romania nu a avut bunuri de folosința indelungata. Adica masina de spalat rufe, televizor color, telefon, calculator sau autoturism. Cei mai saraci romani sunt in Oltenia si Moldova, potrivit Institutului National de Statistica. Cifrele mai arata ca peste 35% dintre romani traiesc in case in care exista grave probleme. In aproape 30% dintre locuintele din Romania nu exista grup sanitar, iar in peste 27% nu exista cada sau dus. De asemenea, 11% din persoanele din tara noastra traiesc in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia aproape ca ne domina viata si, desi pare greu de crezut, anul trecut una din trei persoane din Romania nu a avut bunuri de folosința indelungata. Adica masina de spalat rufe, televizor color, telefon, calculator sau autoturism. Cei mai saraci romani sunt in Oltenia si Moldova, potrivit Institutului…

- Aproape jumatate dintre romani traiesc in saracie, este concluzia ingrijoratoare a unei statistici oficiale. Șapte milioane de romani nu au condiții adecvate de locuit, traiesc in case cu pereții afectați de igrasie sau cu toaleta in curte. Cei mai saraci romani sunt in Oltenia si Moldova , potrivit…

- „Saracia in Romania este foarte profunda”, arata una dintre concluziile unui studiu publicat joi de Institutul Național de Statistica, care a ”numarat” in 2017 circa 4.6 milioane de romani care pot fi considerați saraci. Datele Statisticii mai arata ca rata ...

- "Saracia in Romania este foarte profunda", arata una dintre concluziile unui studiu publicat joi de Institutul Național de Statistica, care a "numarat" in 2017 circa 4.6 milioane de romani care pot fi considerați saraci. Datele Statisticii mai arata ca rata saraciei a coborat de la 25.3% in urma cu…

- ''Situația este ingrijoratoare cand e vorba de numarul romanilor care au decis sa paraseasca Romania in ultimii 3 ani. Din ce in ce mai mulți cetațeni decid sa plece, pentru ca au ajuns la concluzia ca nu mai au șanse sa traiasca decent in țara lor.Ca deputat de Neamț, care reprezinta și zona…

- Romania avea, la 1 ianuarie 2018, un numar de 3.559.957 persoane in varsta de 65 de ani si peste reprezentand 18% din populatia rezidenta a tarii (19.523.621), potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Dintre varstnici, barbatii insumau 1.433.412 (15% din totalul barbatilor rezidenti…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Peste 6,858 milioane de sosiri au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele sapte luni ale acestui acest an, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara din anul trecut, 76,8% fiind ale turistilor romani, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele…