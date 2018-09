Stiri pe aceeasi tema

- In Baru, localitate din județul Hunedoara, dezvoltarea se bazeaza aproape exclusiv pe proiecte finanțate din fonduri europene. Din 2004, primaria a accesat circa 9,4 milioane de euro, reușind astfel sa nu mai depinda de bunavoința Guvernului și a partidelor aflate la putere. Cu bani europeni, s-au introdus…

- Grupul german Volkswagen AG intentioneaza sa produca zece milioane de vehicule electrice pe baza noii sale platforme modulare MEB, pentru a lansa productia de masa la nivel global pana in 2022, transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . Grupul Volkswagen, care include si brandurile Skoda, SEAT,…

- Exista un motiv pentru care cercetatorii numesc grafenul un "super-material". Este cel mai bun conductor de electricitate si caldura cunoscut. Recent, o echipa internationala de cercetatori a gasit o modalitate de a folosi acest material pentru a crea retina artificiala, potrivit futurism.com

- Drumul judetean 103E, ce asigura acces dinspre DN1 spre Garbova de Jos si Garbova de Sus va fi modernizat prin accesarea unei finantari in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Consiliul Judetean Alba a aprobat joi documentatia investitiei de peste 8 milioane lei pentru segmentul de 7,6…

- In urmatorii 5 ani, in Portul Constanta se vor desfasura ample lucrari de modernizare. In acest sens, peste 227 de milioane de lei vor fi destinati cresterii adancimii senalelor si bazinelor, dar si cresterii sigurantei navigatiei.

- Pe primul semestru, inmatricularile la nivel mondial de autoturisme + vehicule utilitare (VP +VU) ale Groupe Renault (inclusiv Lada, Jinbei, Huasong) au inregistrat o crestere de 9,8 %. Cota de piata a Grupului este de 4,3% (+0,2 puncte).

- Piața de pește din Navodari zace nefolosita. De cațiva ani, se așterne praful peste acest proiect, in care s-au investit aproape 1.500.000 de euro. In incinta pietei, care are forma de peste si este situata chiar pe malul canalului Poarta Alba – Midia – Navodari, nu se intampla absolut nimic din ceea…

- Cel putin 81 de persoane au murit in urma ploilor torentiale si alunecarilor de teren din Japonia, in timp ce alte cateva zeci sunt in continuare disparuti, au anuntat duminica autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.