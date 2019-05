Stiri pe aceeasi tema

- Sapte migranti, dintre care cinci copii, au murit vineri dupa ce ambarcatiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastei nord-vestice a Turciei, a informat Garda de Coasta, citata de Euronews, preluat de Mediafax.

- Operatiunea de salvare s-a incheiat dupa ce garda de coasta i-a recuperat pe ceilalti 11 migranti care se aflau la bord. Imaginile video arata cum migrantii supravietuitori, printre care se numara si cel putin un copil, sunt transportati cu ambulanta catre spital. La bordul ambarcatiunii…

- Peste 360.000 de morti, distrugeri estimate la circa 400 miliarde de dolari, peste 13 milioane de persoane stramutate si refugiate: provocarea este imensa pentru Damasc, in timp ce o treime din teritoriul tarii scapa in continuare controlului sau.Consecinta a victoriilor regimului asupra…

- Mai mulți civili au murit in provincia siriana Idlib, dupa ce aviația ruseasca a atacat zona, prima data dupa acordul incheiat in septembrie intre Moscova și Ankara. „In cursul ultimelor 24 de ore, avioanele rusesti au efectuat zeci de raiduri contra mai multor regiuni din provincia Idlib, printre care…

- Într-un vot neconstrângator, Parlamentul European a cerut suspendarea negocierilor de aderare a Turciei în Uniunea Europeana, citând încalcari grave ale drepturilor omului și a principiului domniei legii. Turcia a catalogat votul ca fiind lipsit de sens, relateaza DW.…

- Principalul opozant al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, predicatorul Fethullah Gulen, a publicat un amplu editorial in cotidianul francez „Le Monde”, in care il acuza pe liderul de Ankara de distrugerea democrației in țara sa natala. Exilat de doua decenii in Statele Unite, disidentul turc iși…

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu înțelege "tacerea" Statelor Unite cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. "Nu reusesc sa înțeleg tacerea Americii (...) Noi vrem ca totul sa fie clarificat pentru ca este vorba despre o atrocitate,…