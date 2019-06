Autoritatile din statul american Texas au raportat luni sapte decese in randul migrantilor, in apropierea frontierei cu Mexicul, transmite Reuters. Printre morti se numara si o femeie, doi copii si un bebelus. Femeia si copiii pareau morti de cateva zile cand au fost descoperiti de granicerii americani in sudul Texasului, la circa 30 de km de McAllen, nu departe de Rio Grande, a declarat sub rezerva anonimatului un oficial din fortele de ordine locale. Decesele pareau provocate de expunerea la canicula si de deshidratare. In vestul statului, autoritatile federale de paza a frontierei (US Border…