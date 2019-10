Sapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii propun revocarea judecatoarei Lia Savonea din functia de presedinte. Semnatarii solicitarii ii reproseaza Liei Savonea modul defectuos in care si-ar fi exercitat atributiile, "indepartand Consiliul de la rolul sau constitutional". "Pentru modul defectuos in care domnia sa si-a exercitat atributiile prevazute de lege pentru inalta demnitate de Presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, indepartand Consiliul de la rolul sau constitutional, facand imposibila colaborarea in cadrul organului colegial, cu consecinte extrem de grave pe planul…