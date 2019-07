Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 18 iulie 2019, politistii din Alba au efectuat o percheziție la un barbat de 33 de ani, din Sebeș, angajatul unei societați de curierat, care este banuit ca ar fi reținut fara drept corespondența mai multor persoane de pe raza municipiului Sebeș. La data de 18 iulie 2019, polițiștii Serviciului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Brașov au efectuat cinci perchezitii, miercuri, in Brașov, intr-un dosar penal vizand comiterea infracțiunii de contrabanda. Potrivit reprezentanțiilor Inspectoratului Județean de Poliție Brașov au fost vizate domiciliile unor persoane…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, au efectuat 14 perchezitii, la data de 22 iunie a.c., in județele Brașov, Covasna și Suceava, intr-un…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, au efectuat 14 perchezitii, la data de 22 iunie a.c., in judetele Brasov, Covasna si Suceava, intr un…

- La acest moment, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara in judetele Ilfov, Cluj si Teleorman, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune…

- Miercuri, 5 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi si Dambovita,…

- Sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Bistrița-Nasaud, precum și domiciile unor angajați ai instituției au fost percheziționate, joi, de polițiști și procurori. In total 20 de mandate de percheziție au fost puse in aplicare de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud…